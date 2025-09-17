- Hoy:
Canal confirmado para ver Copenhague vs Bayer Leverkusen por Champions League con Marcos López
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Copenhague vs Bayer Leverkusen por la Champions League. Se dará el debut de Marcos López.
No falta mucho para ver el partido entre Copenhague vs Bayer Leverkusen por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los protagonistas es Marcos López, el lateral peruano que debutará en este magno certamen europeo y que millones de aficionados esperan verlo en acción ante el poderoso equipo alemán.
¿Dónde ver Copenhague vs Bayer Leverkusen?
Este partido entre Copenhague vs Bayer Leverkusen se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asímismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus, el cual puedes sintonizar mediante tu teléfono móvil, PC y SmarTV.
Canales de transmisión para ver Copenhague vs Bayer Leverkusen
- Argentina: Disney+, FOX Sports
- Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney+, ESPN
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky, Vivo Play, TNT Brasil
- Chile: Disney Plus, ESPN Premium
- Alemania: DAZN, Sky GO, WOW, Amazon Prime Video
- México: MAX, TNT Go, TNT Sports, Amazon Prime Video
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision NOW, TUDN, ViX, CBS Sports Network, UniMás
Marcos López está listo para su debut por Champions League.
Copenhague vs Bayer Leverkusen: fecha, día y horario
Este compromiso de Champions League entre Copenhague de Marcos López y Bayer Leverkusen se juega este jueves 18 de septiembre a partir de las 11:45 hora peruana (16:45 horas GMT). Es una de los elencos que abre la jornada de este día y que acogerá a millones de aficionados.
Historial de Copenhague vs Bayer Leverkusen
A lo largo de la historia, ambos equipos de Copenhague y Bayer Leverkusen se han enfrentado en tres oportunidades. Hubo una vez que tuvieron cruce en Champions League, mientras otro caso se dio en un amistoso internacional. El saldo es favorable para los alemanes, ya que ganaron cada compromiso.
- Bayer Leverkusen 1-0 Copenhague (Amistoso 2023)
- Bayer Leverkusen 4-0 Copenhague (Champions League 2014)
- Copenhague 2-3 Bayer Leverkusen (Champions League 2014)
