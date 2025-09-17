Canal confirmado para ver Copenhague vs Bayer Leverkusen por Champions League con Marcos López

No falta mucho para ver el partido entre Copenhague vs Bayer Leverkusen por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Uno de los protagonistas es Marcos López, el lateral peruano que debutará en este magno certamen europeo y que millones de aficionados esperan verlo en acción ante el poderoso equipo alemán.

¿Dónde ver Copenhague vs Bayer Leverkusen?

Este partido entre Copenhague vs Bayer Leverkusen se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asímismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus, el cual puedes sintonizar mediante tu teléfono móvil, PC y SmarTV.

Canales de transmisión para ver Copenhague vs Bayer Leverkusen

Argentina: Disney+, FOX Sports

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: Disney+, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky, Vivo Play, TNT Brasil

Chile: Disney Plus, ESPN Premium

Alemania: DAZN, Sky GO, WOW, Amazon Prime Video

México: MAX, TNT Go, TNT Sports, Amazon Prime Video

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Estados Unidos: Paramount+, TUDN, Univision NOW, TUDN, ViX, CBS Sports Network, UniMás

Marcos López está listo para su debut por Champions League.

Copenhague vs Bayer Leverkusen: fecha, día y horario

Este compromiso de Champions League entre Copenhague de Marcos López y Bayer Leverkusen se juega este jueves 18 de septiembre a partir de las 11:45 hora peruana (16:45 horas GMT). Es una de los elencos que abre la jornada de este día y que acogerá a millones de aficionados.

Historial de Copenhague vs Bayer Leverkusen

A lo largo de la historia, ambos equipos de Copenhague y Bayer Leverkusen se han enfrentado en tres oportunidades. Hubo una vez que tuvieron cruce en Champions League, mientras otro caso se dio en un amistoso internacional. El saldo es favorable para los alemanes, ya que ganaron cada compromiso.