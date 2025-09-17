- Hoy:
¿Dónde ver Manchester City vs Napoli y a qué hora juegan por la Champions League?
Canal confirmado para ver el partido de Manchester City vs. Napoli por la Champions League este jueves 18 de septiembre. Revisa el horario según tu país.
Duelo de estilos. Manchester City y Napoli se enfrentan en la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League este jueves 18 de septiembre a las 14:00 hora peruana en el Etihad Stadium ¿Dónde y qué canal pasa la transmisión?
¿Dónde ver Manchester City vs Napoli?
Estos son los canales que pasan el partido de la Champions League:
- TV: ESPN 2 (Perú y resto de países de Sudamérica).
- Streaming: Max, DGO, ViX, Disney Plus.
¿A qué hora juega Manchester City vs Napoli?
El inicio de partido en Perú comenzará a partir de las 14:00 horas. Revisa el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 13.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas
Manchester City vs Napoli: alineaciones probables
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Joško Gvardiol, Rúben Dias, Nathan Aké; Nico González, Tijjani Reijnders; Oscar Bobb, Bernardo Silva, Savinho; Erling Haaland.
- Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka; Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Scott McTominay; Rasmus Højlund.
¿Cómo llega el Manchester City y Napoli?
Por un lado está el Manchester City que es protagonista por su posesión y presión alta, mientras que al frente llega Napoli con transiciones rápidas y mucha técnica en el medio. El morbo del partido está en la vuelta de Kevin de Bruyne al Etihad Stadium.
"El rol que estamos creando para Kevin es perfecto para él porque le encanta tener el balón en los pies… Es un genio. Estamos tratando de darle un nuevo rol que le permita darnos lo que es capaz de darnos. Tiene una gran calidad, ve situaciones que otros rara vez ven", precisó el DT del Napoli, Antonio Conte.
