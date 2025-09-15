Champions League 2025 26: partidos y tabla de posiciones de fase de liga
Este martes arranca la Champions League y aquí te dejamos la programación completa de la fecha 1 y la tabla de posiciones general.
Arranca una nueva edición de la Champions League y con ello 36 equipos sueñan con levantar el máximo trofeo a nivel de clubes a final de temporada. En esa línea, aquí te contamos cómo y cuándo se disputará la primera jornada y cómo está la tabla de posiciones. Recodemos que ahora la clasificación es general y no por grupos.
Champions League: partidos de hoy
MARTES 16
- 11:45 a. m. PSV vs Unión Saint-Gilloise
- 11:45 a. m. Athletic Club vs Arsenal
- 2:00 p. m. Juventus vs Dortmund
- 2:00 p. m. Benfica vs Qarabag
- 2:00 p. m. Tottenham vs Villarreal
- 2:00 p. m. Real Madrid vs Marsella
MIÉRCOLES 17
- 11:45 a. m. Olympiacos vs Pafos
- 11:45 a. m. Slavia Praga vs Bodo/Glimt
- 2:00 p. m. Bayern Munich vs Chelsea
- 2:00 p. m. PSG vs Atalanta
- 2:00 p. m. Ajax vs Inter
- 2:00 p. m. Liverpool vs Atlético Madrid
JUEVES 18
- 11:45 a. m. Copenhague vs Leverkusen
- 11:45 a. m. Club Brujas vs Mónaco
- 2:00 p. m. Frankfurt vs Galatasaray
- 2:00 p. m. Sporting Lisboa vs Kairat
- 2:00 p. m. Newcastle vs Barcelona
- 2:00 p. m. Manchester City vs Napoli
Tabla posiciones de Champions League:
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|Ajax
|0
|0
|Arsenal
|0
|0
|Atalanta
|0
|0
|Athletic Cluc
|0
|0
|Atlético Madrid
|0
|0
|Barcelona
|0
|0
|Leverkusen
|0
|0
|Bayern Munich
|0
|0
|Benfica
|0
|0
|Bodo/Glimt
|0
|0
|Dortmund
|0
|0
|Chelsea
|0
|0
|Club Brujas
|0
|0
|Frankfurt
|0
|0
|Copenhague
|0
|0
|Galatasaray
|0
|0
|Inter de Milán
|0
|0
|Juventus
|0
|0
|Kairat
|0
|0
|Liverpool
|0
|0
|Manchester City
|0
|0
|Marsella
|0
|0
|Mónaco
|0
|0
|Nápoli
|0
|0
|Newcastle
|0
|0
|Olympiacos
|0
|0
|PSG
|0
|0
|PSV
|0
|0
|Pafos
|0
|0
|Qarabag
|0
|0
|Real Madrid
|0
|0
|Slavia Praga
|0
|0
|Sporting Lisboa
|0
|0
|Tottenham
|0
|0
|Unión Saint-Gilloise
|0
|0
|Villarreal
|0
|0
*Los ocho primeros clasifican directo a octavos de final
*Los siguientes 16 equipos jugarán una eliminatoria para buscar la clasificación a octavos de final
