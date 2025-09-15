0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Champions League 2025 26: partidos y tabla de posiciones de fase de liga

Este martes arranca la Champions League y aquí te dejamos la programación completa de la fecha 1 y la tabla de posiciones general.

Sandra Morales
Esta es la programación de la Champions League
Esta es la programación de la Champions League | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Arranca una nueva edición de la Champions League y con ello 36 equipos sueñan con levantar el máximo trofeo a nivel de clubes a final de temporada. En esa línea, aquí te contamos cómo y cuándo se disputará la primera jornada y cómo está la tabla de posiciones. Recodemos que ahora la clasificación es general y no por grupos.

Juventus y Borussia Dortmund se enfrentan en la primera fecha de la Champions League

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Juventus vs Dortmund y dónde ver el partido de Champions League?

Champions League: partidos de hoy

MARTES 16

  • 11:45 a. m. PSV vs Unión Saint-Gilloise
  • 11:45 a. m. Athletic Club vs Arsenal
  • 2:00 p. m. Juventus vs Dortmund
  • 2:00 p. m. Benfica vs Qarabag
  • 2:00 p. m. Tottenham vs Villarreal
  • 2:00 p. m. Real Madrid vs Marsella

MIÉRCOLES 17

  • 11:45 a. m. Olympiacos vs Pafos
  • 11:45 a. m. Slavia Praga vs Bodo/Glimt
  • 2:00 p. m. Bayern Munich vs Chelsea
  • 2:00 p. m. PSG vs Atalanta
  • 2:00 p. m. Ajax vs Inter
  • 2:00 p. m. Liverpool vs Atlético Madrid

JUEVES 18

  • 11:45 a. m. Copenhague vs Leverkusen
  • 11:45 a. m. Club Brujas vs Mónaco
  • 2:00 p. m. Frankfurt vs Galatasaray
  • 2:00 p. m. Sporting Lisboa vs Kairat
  • 2:00 p. m. Newcastle vs Barcelona
  • 2:00 p. m. Manchester City vs Napoli

Tabla posiciones de Champions League:

EQUIPOSPJPTS
Ajax00
Arsenal00
Atalanta00
Athletic Cluc00
Atlético Madrid00
Barcelona00
Leverkusen00
Bayern Munich00
Benfica00
Bodo/Glimt00
Dortmund00
Chelsea00
Club Brujas00
Frankfurt00
Copenhague00
Galatasaray00
Inter de Milán00
Juventus00
Kairat00
Liverpool00
Manchester City00
Marsella00
Mónaco00
Nápoli00
Newcastle00
Olympiacos00
PSG00
PSV00
Pafos00
Qarabag00
Real Madrid00
Slavia Praga00
Sporting Lisboa00
Tottenham00
Unión Saint-Gilloise00
Villarreal00

*Los ocho primeros clasifican directo a octavos de final
*Los siguientes 16 equipos jugarán una eliminatoria para buscar la clasificación a octavos de final

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Medio brasileño calificó a Erick Noriega con firme comentario tras derrota de Gremio: "No es..."

  2. FIFA modificó los puntos de Venezuela y supera a Bolivia en la tabla Conmebol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano