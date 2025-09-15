Tottenham vs. Villarreal por fase liga de la Champions League: horario y dónde ver

Tottenham vs. Villarreal se enfrentan este martes 16 de septiembre, desde el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Inglaterra, en un partido correspondiente a la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este compromiso.

Tottenham vs. Villarreal: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y no deseas perderte ningún instante del partido entre Tottenham vs. Villarreal, por la primera fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los distintos países del mundo:

México y Costa Rica: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Tottenham vs. Villarreal?

Argentina: Fox Sports 2 y Disney Plus

Chile: ESPN Premium y Disney Plus

Brasil: MAX, Space, Sky+ y Zapping

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

México: Space y MAX

Estados Unidos: VIX y Paramount+

España: Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus

Tottenham vs. Villarreal por la fase liga de la Champions League

Será la primera vez en quince años que los clubes Tottenham y Villarreal se volverán a ver las caras. La última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron fue a finales de julio del 2010, donde el conjunto español terminó ganando por 4-1. Desde entonces, el destino no quiso que chocaran en un partido nuevamente, ni de manera oficial ni amistosa.

Los 'Spurs' llegan en un buen momento a esta nueva edición de la UEFA Champions League, ya que están terceros en la Premier League con 9 puntos de doce posibles. Por su parte, el 'Submarino Amarillo' ha ido decayendo en las últimas fechas de LaLiga, pues luego de conseguir dos triunfos seguidos a empatado uno y, recientemente, perdió con el Atlético Madrid.