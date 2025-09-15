Tottenham vs. Villarreal por fase liga de la Champions League: horario y dónde ver
Tottenham vs. Villarreal chocan este martes 16 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26 desde Londres.
Tottenham vs. Villarreal se enfrentan este martes 16 de septiembre, desde el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Inglaterra, en un partido correspondiente a la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este compromiso.
Tottenham vs. Villarreal: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la UEFA Champions League y no deseas perderte ningún instante del partido entre Tottenham vs. Villarreal, por la primera fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los distintos países del mundo:
- México y Costa Rica: 13:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Tottenham vs. Villarreal?
- Argentina: Fox Sports 2 y Disney Plus
- Chile: ESPN Premium y Disney Plus
- Brasil: MAX, Space, Sky+ y Zapping
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Space y MAX
- Estados Unidos: VIX y Paramount+
- España: Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Plus
Tottenham vs. Villarreal por la fase liga de la Champions League
Será la primera vez en quince años que los clubes Tottenham y Villarreal se volverán a ver las caras. La última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron fue a finales de julio del 2010, donde el conjunto español terminó ganando por 4-1. Desde entonces, el destino no quiso que chocaran en un partido nuevamente, ni de manera oficial ni amistosa.
Los 'Spurs' llegan en un buen momento a esta nueva edición de la UEFA Champions League, ya que están terceros en la Premier League con 9 puntos de doce posibles. Por su parte, el 'Submarino Amarillo' ha ido decayendo en las últimas fechas de LaLiga, pues luego de conseguir dos triunfos seguidos a empatado uno y, recientemente, perdió con el Atlético Madrid.
