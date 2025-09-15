0
Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: horarios y dónde ver fútbol este martes 16 de septiembre
Comienza la Champions League, además se juegan los cuartos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, martes 16 de setiembre.
Partidos de hoy, martes 16 de setiembre | Composición: Líbero
Repasa la agenda deportiva con los partidos que se juegan este martes 16 de setiembre a nivel local e internacional. Vuelve la Champions League y también se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Además, habrá acción en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|ADT vs. UTC
|L1 MAX
Partidos de hoy por Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Athletic Bilbao vs. Arsenal
|ESPN, Disney+
|11:45
|PSV vs. Royale Union SG
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Juventus vs. Borussia Dortmund
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Benfica vs. Qarabag
|ESPN 3, Disney+
|14:00
|Real Madrid vs. Olympique Marsella
|ESPN, Disney+
|14:00
|Tottenham vs. Villareal
|Disney+
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Vélez Sarsfield vs. Racing
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Lanús vs. Fluminense
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
|Win Sports, Win Sports+
Partidos de hoy por División Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|San Antonio Bulo Bulo vs. Oriente Petrolero
|Tigo Sports
|19:00
|Real Oruro vs. Aurora
|Tigo Sports