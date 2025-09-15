Repasa la agenda deportiva con los partidos que se juegan este martes 16 de setiembre a nivel local e internacional. Vuelve la Champions League y también se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Además, habrá acción en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Partidos de hoy por Liga 1

Horarios Partidos Canales 15:00 ADT vs. UTC L1 MAX

Partidos de hoy por Champions League

Horarios Partidos Canales 11:45 Athletic Bilbao vs. Arsenal ESPN, Disney+ 11:45 PSV vs. Royale Union SG ESPN 2, Disney+ 14:00 Juventus vs. Borussia Dortmund ESPN 2, Disney+ 14:00 Benfica vs. Qarabag ESPN 3, Disney+ 14:00 Real Madrid vs. Olympique Marsella ESPN, Disney+ 14:00 Tottenham vs. Villareal Disney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Horarios Partidos Canales 17:00 Vélez Sarsfield vs. Racing ESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

Horarios Partidos Canales 19:30 Lanús vs. Fluminense DSports, DGO

Partidos de hoy por Liga BetPlay

Horarios Partidos Canales 18:00 América de Cali vs. Atlético Bucaramanga Win Sports, Win Sports+

Partidos de hoy por División Profesional