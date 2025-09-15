0
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO GRATIS: horarios y dónde ver fútbol este martes 16 de septiembre

Comienza la Champions League, además se juegan los cuartos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, martes 16 de setiembre.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, martes 16 de setiembre
Partidos de hoy, martes 16 de setiembre | Composición: Líbero
Repasa la agenda deportiva con los partidos que se juegan este martes 16 de setiembre a nivel local e internacional. Vuelve la Champions League y también se inicia una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Además, habrá acción en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00ADT vs. UTCL1 MAX

Partidos de hoy por Champions League

HorariosPartidosCanales
11:45Athletic Bilbao vs. ArsenalESPN, Disney+
11:45PSV vs. Royale Union SGESPN 2, Disney+
14:00Juventus vs. Borussia DortmundESPN 2, Disney+
14:00Benfica vs. QarabagESPN 3, Disney+
14:00Real Madrid vs. Olympique MarsellaESPN, Disney+
14:00Tottenham vs. VillarealDisney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Vélez Sarsfield vs. Racing ESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
19:30Lanús vs. FluminenseDSports, DGO

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
18:00América de Cali vs. Atlético BucaramangaWin Sports, Win Sports+

Partidos de hoy por División Profesional

HorariosPartidosCanales
14:00San Antonio Bulo Bulo vs. Oriente PetroleroTigo Sports
19:00Real Oruro vs. AuroraTigo Sports

Wilfredo Inostroza
