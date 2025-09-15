Vélez vs Racing EN VIVO por Copa Libertadores: a qué hora juegan y dónde ver

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 abre el telón con un partidazo: Vélez vs. Racing. El partido, que se realizará este martes 16 de septiembre, tiene lugar en el Estadio José Amalfitani y está pactado para empezar a las 5:00 p.m. (en Perú) y 7:00 p.m. (en Argentina). La transmisión estará a cargo de ESPN.

El 'Fortín' llega a la cita continental tras igualar sin goles ante Huracán. Para este duelo, por el Clausura de la Liga Argentina, Vélez apostó por un equipo con varios suplentes.

El buen presente que están atravesando ilusiona a sus hinchas con la Copa. El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, pidió unión y fue claro en señalar que van a luchar por hacer historia en el torneo continental.

"Tenemos que estar todos en la cancha para pasar de fase, todos juntos lo vamos a lograr", expresó el entrenador, quien además, indicó que la llave ante Racing será pareja y todo se definirá en Avellaneda.

"Creo que va a ser un partido cerrado, luchado y peleado. Sin dudas que la serie va a terminar en Avellaneda. Lo veo muy parejo", puntualizó el 'Mellizo'.

Racing también está atravesando un gran momento. Dejó en el camino a Peñarol, en una llave que terminó 3-2 en el global, y además, ganó 2-0 a San Lorenzo por el Clausura.

Guillermo Barros Schelotto busca ganar la serie ante Racing

Gustavo Costas, entrenador de la 'Academia', mandó un mensaje a Vélez. Indicó que llegarán al José Amalfitani con el objetivo de lograr la victoria. Resaltó que el grupo está mentalizado en dejar en lo más alto al club.

"Vamos a jugar como siempre, lo vamos a ir a buscar. Es un momento en el que tenemos que saber dónde estamos, lo que significa para Racing", puntualizó el exDT de Alianza Lima.

DT de Racing dejó rotundo mensaje sobre el partido ante Vélez

Costas deberá meter mano en su equipo, por expulsión Marcos Rojo y Bruno Zuculini serán bajas ante Vélez. Ambos jugadores son piezas claves para el sistema de juego de la 'Academia'.

¿A qué hora juega Vélez vs. Racing?

México: 4:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Vélez vs. Racing?

El partido entre Vélez y Racing será transmitido EN VIVO por FOX Sports (para Argentina). En el resto de Sudamérica (excepto Chile), lo puedes ver por ESPN.

En Chile, el compromiso está disponible por ESPN Premium, ChileVisión y Pluto TV. Es importante señalar que Disney Plus te llevará el partidazo en América Latina.

Vélez vs. Racing: Árbitros

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Bruno Pires

Asistente 2: Bruno Boschilia

Cuarto árbitro: Bruno Arleu

VAR: Rodolpho Toski

AVAR: Diego Pombo

Vélez vs. Racing: Últimos 5 partidos

Vélez 1-0 Racing | 05.10.24

Racing 2-1 Vélez | 17.06.23

Racing 2-0 Vélez | 16.06.22

Vélez 0-0 Racing | 17.07.21

Vélez 0-1 Racing | 16.05.21

Vélez vs. Racing: Apuestas

Apuestas Vélez Empate Racing Betsson 2.62 2.82 2.98 Betano 2.75 2.90 3.15 Bet365 2.55 2.90 3.00 1xBet 2.66 3.08 2.94 CoolBet 2.70 2.90 3.00 DoradoBet 2.71 2.83 3.10

Vélez vs. Racing: Posible alineación

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.