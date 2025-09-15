¿A qué hora juega Vélez vs. Racing y dónde ver los cuartos de final de Copa Libertadores?

Este martes 16 de setiembre se da inicio a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con el vibrante partido entre Vélez vs. Racing desde Estadio José Amalfitani. Ambos equipos se verán las caras por la ida en busca de conseguir un buen resultado que les permita sonar con el pase a 'semis'. Conoce la hora y canales oficiales para ver el cotejo.

¿A qué hora juega Vélez vs. Racing?

El 'Fortín' recibe a la 'Academia' en un encuentro de pronóstico reservado por el torneo de clubes más importante del continente, el cual está programado para dar inicio a las 19:00 horas de Argentina (17:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios de duelo copero en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 16:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Vélez vs. Racing EN VIVO?

El compromiso entre Vélez vs. Racing por los cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025 será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile) y ESPN (Perú y resto de Sudamérica); así como vía streaming por Disney Plus. Revisa los canales que serán los encargados de pasar todas las incidencias de la contienda.

Argentina: Fox Sports, Disney Plus

Chile: ESPN Premium, Chilevisión (TV y Youtube), Pluto TV, Disney Plus

Resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus

México y Centroamérica: ESPN 2

¿Cómo llega Vélez?

Vélez Sarsfield viene teniendo un gran segundo semestre del 2025 y así lo demuestra tanto a nivel local como internacional. Con Guillermo Barros Schelotto, la 'V azulada' ha recuperado el buen sendero en el Clausura argentino, donde marcha en el tercer lugar con 15 puntos y el último fin de semana igualó sin goles con Huracán.

El 'Fortín' llegó a los cuartos de Libertadores tras superar una serie muy pareja frente a Fortaleza por un marcador global de 2-0, igualando sin goles en tierras brasileñas y venciendo en el Amalfitani con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván.

Vélez Sarsfield llegó a cuartos de final de Copa Libertadores tras vencer a Fortaleza. Foto: Conmebol

¿Cómo llega Racing?

Racing Club ha entrado en un momento muy irregular. Mientras que a nivel continental continúa destacando, en el plano local las cosas no marchan tan bien. En ocho fechas disputadas del Clausura argentino, los dirigidos por Gustavo Costas están en el penúltimo lugar con 7 unidades, pero comenzó su camino de recuperación el pasado viernes con su victoria por 2-0 sobre San Lorenzo.

La 'Academia' aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos de Sudamérica al eliminar en octavos de final a Peñarol en una serie que se definió en los últimos instantes, pues perdió 1-0 en Uruguay mientras que en la última jugada de la vuelta en Avellaneda logró la vital victoria por 3-1 con doblete de Adrián Martínez y tanto de Franco Pardo.