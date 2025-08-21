River Plate vs Palmeiras por cuartos de Copa Libertadores: fecha, día, hora y canal

Luego de unas llaves emocionantes de octavos, se confirmó que uno de los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 será el River Plate vs Palmeiras. Ambos elencos son candidatos hacia el trono continental, por lo que millones de hinchas aguardan este encuentro de pronóstico reservado.

¿Cuándo juega River Plate vs Palmeiras?

El partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate vs Palmeiras se juegan en las semanas del 17 y 24 de septiembre. Se estima que la Conmebol confirme la fecha oficial para conocimiento de los millones de aficionados. Recordemos, que el cuadro 'millonario' será local en la ida y cerrará en condición de visita.

¿A qué hora juega River Plate vs Palmeiras?

Se estima que el horario del partido entre River Plate vs Palmeiras se dispute a las 21:30 horas de Buenos Aires y Brasil (19:30 hora peruana). Sin embargo, se espera la confirmación del ente máximo deportivo de Sudamérica para agendar en el calendario todos los detalles de este encuentro internacional.

Cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

¿Dónde ver River Plate vs Palmeiras?

El duelo entre River y Palmeiras por Copa Libertadores se verá por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Este canal es el oficial del certamen Conmebol, por lo que se mantendrá a lo largo de la temporada 2025.

¿Cómo llegan River Plate y Palmeiras?

River Plate igualó con Libertad de Paraguay en octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que todo se tuvo que definir en tanda de penales. El cuadro argentino venció 3-1 en esta definición y puso su nombre en los cuartos de final del torneo Conmebol.

Por su parte, Palmeiras aseguró la clasificación a cuartos de final en el choque de ida ante Universitario de Perú. Los brasileños golearon 4-0 en Lima e igualaron sin goles en el Allianz Parque. El 'Verdao' parte como favorito por todo lo mostrado en fase de grupos.