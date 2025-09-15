¿A qué hora juega Juventus vs Dortmund y dónde ver el partido de Champions League?

Arranca una nueva edición de la Champions League y Juventus enfrenta a Borussia Dortmund por la primera fecha e la UEFA Champions League 2025-26. El partido se jugará el martes 16 de septiembre a las 2:00 p. m. hora de Perú, Colombia y Ecuador a disputarse en el Allianz Stadium, ubicado en Turín, Italia.

¿A qué hora juega Juventus vs Dortmund?

Estos son los principales horarios del partido según tu país:

Perú, Colombia, México: 2:00 p. m.

Argentina, Chile: 4:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Juventus vs Dortmund EN VIVO?

El enfrentamiento entre italianos y alemanes será transmitido por ESPN y Disney+ para Perú y toda Sudamérica. En tanto, en México puedes seguirlo por Max Mexico, Amazon Prime Video y tabii. A su vez, en España disfrutarás del encuentro por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5. Finalmente en Estados Unidos lo pasarán los canales Paramount+, TUDN, Univision, Amazon Prime Video, ViX y UniMás.

Juventus vs Dortmund: apuestas y pronóstico

Betsson 2.05 (gana Juventus), 3.65 (empate) y 3.65 (gana Dortmund=

Betano 2.5 (gana Juventus), 3.55 (empate) y 3.55 (gana Dortmund)

1XBET 2.06 (gana Juventus), 3.58 (empate) y 3.62 (gana Dortmund)

Doradobet 2.00 (gana Juventus), 3.60 (empate) y 3.66 (gana Dortmund)

¿Cómo llega a Juventus y Dortmund al debut de Champions?

La 'Vecchia Signora' que es dirigido por el técnico Igor Tudor viene de cuatro partidos fantásticos. De hecho, el último domingo ganó 4-3 al Inter de Milán en un emocionante cotejo. Uno de los máximos referentes de la 'Juve' es Dusan Vlahovic.

por su parte, BVB viene en un gran momento en la Bundesliga, en donde registran dos triunfos y un empate. Uno de los futbolistas más destacados de los alemanes es Sehrou Guirassy, con 5 goles en los últimos 4 partidos.