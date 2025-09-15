Real Madrid vs Marsella EN VIVO por Champions League: cuándo juega, a qué hora, pronóstico y dónde ver
Real Madrid se enfrentará a Marsella este estadio Santiago Bernabéu este martes 16 de septiembre desde el estadio Santiago Bernabéu. Sigue toda la antesala del parrido.
Real Madrid inicia este martes 16 de septiembre una nueva aventura en la UEFA Champions League 2025/26, torneo en el que siempre parte como candidato principal. El debut será en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Olympique de Marsella, por la primera fecha de la fase liga. El duelo arranca a las 2:00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano, con transmisión exclusiva para Sudamérica a través de ESPN.
Real Madrid vs Marsella por la Champions League
El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega con el ánimo en alto tras superar 2-1 a la Real Sociedad en LaLiga, donde acumula puntaje perfecto después de cuatro jornadas. Con figuras como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el cuadro blanco genera expectativas sobre su desempeño en un torneo que lo tiene como máximo referente histórico.
En frente estará el Marsella de Roberto De Zerbi, un equipo imprevisible que combina partidos brillantes con tropiezos inesperados. En la Ligue 1, los franceses suman dos victorias y dos derrotas, aunque llegan fortalecidos tras golear 4-0 al Lorient en su última presentación.
Real Madrid se enfrentará a Marsella en el Bernabéu.
El partido promete emociones: Real Madrid buscará comenzar con pie derecho en su camino hacia una nueva “Orejona”, mientras que el Marsella intentará dar la sorpresa en el Bernabéu y demostrar que puede ser un rival incómodo para cualquiera en Europa.
¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella EN VIVO?
La transmisión oficial del partido de Real Madrid vs Marsella por la Champions League estará a cargo de las señales internaciones como ESPN, HBO MAX y TNT Sports .
¿En qué canal ver transmisión del Real Madrid vs Marsella?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT Go, SBT
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Alemania: DAZN Deutschland, Amazon Prime Video
- Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 253, Sky Sport Calcio
- México: Max Mexico, Amazon Prime Video
- Panamá: Disney+ Premium Norte, ESPN Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Portugal: DAZN Portugal, DAZN Eleven 1 Portugal
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- EE. UU.: Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video, SiriusXM FC
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia
¿A qué hora juega Real Madrid vs Marsella?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Real Madrid vs Marsella, válido por la Champions League.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.
- México: 1.00 m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 1.00 p. m.
- España: 9.00 p m.
Real Madrid vs Marsella pronóstico: apuestas y cuánto pagan por el partido
|Apuestas
|Real Madrid
|empate
|Marsella
|Betsson
|1.38
|5.75
|7.10
|Betano.pe
|1.42
|5.20
|7.80
|bet365
|1.40
|5.00
|7.00
|1xBet
|1.41
|5.24
|7.09
|CoolbetLATAM
|1.37
|5.65
|8.00
|DoradoBet
|1.40
|5.00
|7.50
Real Madrid vs Marsella historial:
- Marsella 1-3 Real Madrid | 08.12.09 | Champions League
- Real Madrid 3-0 Marsella | 30.09.09 | Champions League
- Marsella 1-2 Real Madrid | 26.11.03 | Champions League
- Real Madrid 4-2 Marsella | 16.09.03 | Champions League
Real Madrid vs Marsella: posibles alineaciones
Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Guler, Valverde; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Marsella: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina, Emerson; HHöjbjerg, Kondogbia; Weah - Greenwood, Angel Gomes; Aubameyang.
