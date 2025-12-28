¡Del Monumental a Argentina! Revelan que Colón tendrá a dos zagueros de campeón peruano

El mercado de pases de la Liga 1 sigue sorprendiendo a los hinchas a poco de terminar el 2025, pues quieren tener a destacados futbolistas en sus filas. En ese contexto, desde Argentina se conoció una inesperada noticia que tiene que ver con dos jugadores del balompié nacional.

Y es que los clubes son conscientes que para conseguir los objetivos necesitan de los mejores elementos en el campo, por ello, Colón quiere incorporar a dos nuevos elementos en su plantel que son parte del campeonato peruano, despertando diversas reacciones en los hinchas.

Colón de Argentina suma a dos futbolistas de la Liga 1

“Colón tendrá a la dupla de centrales de Melgar de Perú. Leonel González y Pier Barrios, defensores centrales argentinos de última temporada en Melgar de Perú, estarán desde el 2 de enero realizando la pretemporada. González, de 31 años, jugó 40 partidos en el 2025, mientras que Barrios, de 35 años, disputó 36”, dio a conocer el periodista Adriel Driussi en su cuenta de X.

Así informaron en Argentina sobre los jugadores de Melgar

Cabe mencionar que ambos jugadores no han tenido los minutos deseados en el cuadro ‘rojinegro’, uno de los históricos campeones del fútbol peruano. El entrenador Juan Reynoso ya planifica la temporada 2026 donde buscará hacerse fuerte de local en el Monumental de la UNSA y conseguir el título nacional tras años de sequía, además de llegar lejos en la Copa Sudamericana.

“Gracias, Pier, por tu entrega, profesionalismo y compromiso con nuestros colores. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera”, escribió el ‘Dominó’ en sus redes sociales días atrás sobre uno de los futbolistas que suena en Argentina.