¿A qué hora juega Real Madrid vs Marsella y qué canal transmite EN VIVO la Champions League?

Real Madrid, el más ganador de Europa, se alista para disputar la nueva edición de la Champions League. El equipo merengue enfrenta al Marsella en el Santiago Bernabéu este martes 16 de septiembre a partir de las 2:00 p. m. hora peruana. ¿Dónde ver y qué canal pasa en directo el partido?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Marsella?

Estos son los principales horarios en el mundo para no perderte el partido del Real Madrid en la Champions League.

Perú, Colombia, México: 2:00 p. m.

Argentina, Chile: 4:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

España y Francia: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella?

ESPN es el canal encargado de la transmisión del partido del Real Madrid contra Marsella, que se disputará este martes 16 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu.

TV: ESPN - DIRECTV

Streaming: Disney Plus - DGO

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Marsella en vivo?

Aquí te dejamos los principales canales que pasan el partido del Real Madrid de acuerdo a cada país:

Argentina: Disney+, ESPN

Bolivia: Disney+, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV+ Max, Sky+, Vivo Play

Chile: Disney+, ESPN

Colombia: Disney+, tabii, ESPN

Ecuador: Disney+, ESPN

Mexico: Max Mexico, Amazon Prime Video, tabii

Panama: Disney+, ESPN

Paraguay; Disney+, ESPN

Peru: Disney+, ESPN

España: Movistar+, tabii, Movistar Liga de Campeones

Uruguay: Disney+, ESPN

USA: Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video, SiriusXM FC.

¿Cómo llega Real Madrid y Marsella al debut de la Champions?

El club más laureado de Europa, Real Madrid inicia el sueño de conquistar su 'Orejona' número 16; sin embargo, sabe que esta temporada será una auténtica batalla de titanes. El equipo de Xabi Alonso, empezarán compitiendo contra Marsella y lo mejor es que debutan en casa: El Bernabéu.

Los merengues vienen en un gran momento. El último fin de semana ganaron 2-1 a la Real Sociedad en un partido marcado por la polémica; sin embargo, nada opaca el hecho de ser líderes en LaLiga al sumar 12 puntos producto de cuatro triunfos y ninguna derrota.

Por su parte, el equipo francés perdió contra Lyon, pero luego se recuperó y goleó 4-0 a Lorient. Su posición en la Ligue 1 no es la mejor, ya que se ubican séptimos con 6 puntos contra los 12 del líder PSG. Marsella lleva dos derrotas y dos victorias en la presente temporada.