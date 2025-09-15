Lanús vs. Fluminense EN VIVO: pronóstico, hora y canal del partido por Copa Sudamericana
Lanús recibe a Fluminense este martes en Argentina por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025. Revisa todo lo relacionado al esperado partido.
Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 comienzan con todo este martes 16 de setiembre con el partido de ida entre Lanús vs. Fluminense desde el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez a partir de las 21:30 horas de Argentina y Brasil (19:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía DSports. Entérate de todos detalles del cotejo.
¿A qué hora juega Lanús vs. Fluminense?
El encuentro entre el 'Granate' y el 'Tricolor Carioca' por la presente edición de la Conmebol Sudamericana está pactado para comenzar a las 21:30 horas de Argentina y Brasil (19:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 18:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas
¿Dónde ver Lanús vs. Fluminense EN VIVO?
Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso entre Lanús vs. Fluminense por los cuartos de final de la 'Gran Conquista', es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports para toda Sudamérica (excepto Bolivia y Paraguay) y vía streaming por DGO. Estos son los canales donde pasarán la contienda copera.
- Bolivia: Tigo Sports 2
- Brasil: SBT y Paramount +
- Paraguay: Tigo Sports
- Sudamérica (excepto Bolivia y Paraguay): DSports
Lanús vs. Fluminense: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Ambos equipos se enfrentarán por primera vez en su historia y actualmente ambos presentan un nivel parejo, pero Lanús es ligeramente favorito para imponer su localía y llevarse la victoria sobre Fluminense en tierras argentinas. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Lanús
|Empate
|Fluminense
|Betsson
|2.58
|2.72
|3.05
|Bet365
|2.55
|2.87
|3.00
|Betano
|2.67
|2.77
|3.45
|Te Apuesto
|2.63
|2.70
|3.23
|Apuesta Total
|2.62
|2.90
|3.10
|Meridianbet
|2.46
|2.89
|3.23
Lanús vs. Fluminense: posibles alineaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Dylan Aquino (Alexis Segovia), Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Nonato, Agustín Canobbio, Kevin Serna, Gustavo Nonato; Everaldo. DT: Renato Gaúcho.
Lanús: últimos resultados
- Lanús 1-0 Independiente Rivadavia | fecha 8 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
- Argentinos Juniors 1-0 Lanús | cuartos de final Copa Argentina 2025
- Vélez 3-0 Lanús | fecha 7 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
- Lanús 1-1 River Plate | fecha 6 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina
- Lanús 1(4)-0(2) Central Córdoba | octavos de final vuelta Copa Sudamericana 2025
Fluminense: últimos resultados
- Fluminense 0-1 Corinthians | fecha 23 Brasileirao 2025
- Fluminense 2-0 Bahía | cuartos de final vuelta Copa de Brasil 2025
- Santos 0-0 Fluminense | fecha 22 Brasileirao 2025
- Bahía 1-0 Fluminense | cuartos de final ida Copa de Brasil 2025
- RB Bragantino 4-2 Fluminense | fecha 21 Brasileirao 2025
¿En qué estadio juega Lanús vs. Fluminense?
El escenario donde Lanús recibirá a Fluminense por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025 será el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, recinto deportivo ubicado en la ciudad argentina de Buenos Aires y que cuenta con una capacidad total para 47 mil 090 espectadores.
