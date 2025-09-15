¿A qué hora juega Lanús vs Fluminense y dónde ver partido por la Copa Sudamericana?

Lanús vs Fluminense se enfrentan EN VIVO este martes 16 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Pérez Díaz y promete ser uno de los más atractivos de la semana. Conoce en esta nota los horarios y canales de transmisión para seguir este crucial partido.

PUEDES VER: Canal confirmado que transmitirá el partido de Alianza Lima contra U de Chile por Sudamericana

¿A qué hora juega Lanús vs Fluminense?

A continuación, para que no te pierdas ningún detalle del Lanús vs Fluminense por la Copa Sudamericana 2025, aquí te dejamos los horarios confirmados para Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (del miércoles)

¿Dónde ver Lanús vs Fluminense EN VIVO?

Si quieres ver el partido entre Lanús vs Fluminense EN VIVO ONLINE por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, tendrás que seguir de cerca los siguientes canales de transmisión.

Perú: DGO

Argentina, Chile, Colombia y Ecuador: DGO, DirecTV Sports.

Brasil: Zapping, Claro TV, Paramount Plus, Sky Plus, Vivo Play y SBT.

Uruguay: DGO.

Venezuela: DGO.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports.

España: LaLiga Plus.

Lanús vs Fluminense: antesala del partido de Copa Sudamericana

Lanús llega a este compromiso tras haber eliminado a Central Córdoba y afronta el reto con la mentalidad de dar el golpe en casa frente a uno de los grandes candidatos al título de la Copa Sudamericana. El 'Granate' intentará dejar atrás su rendimiento irregular de las últimas semanas, en las que sumó 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros.

Lanús buscará una victoria en casa y mejorar su desempeño goleador.

No obstante, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deberán afrontar una considerable cantidad de bajas. Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez no estarán disponibles, por lo que todas las esperanzas ofensivas recaerán en el olfato goleador de Dylan Aquino y Marcelino Moreno.

Por su parte, Fluminense atraviesa una campaña irregular en el Brasileirao, lo que lo mantiene alejado de los primeros lugares. Sin embargo, ha demostrado ser un rival de temer en instancias decisivas, tal como lo evidenció en el último Mundial de Clubes, donde dejó una actuación memorable.

Fluminense es uno de los candidatos firmes al título.

Entre sus principales figuras destacan el delantero argentino Germán Cano, su máxima carta de gol con 19 anotaciones en la temporada, y el exjugador de Alianza Lima, Kevin Serna, quien suma 3 goles en la presente Copa Sudamericana. De igual forma, podrán contar con el experimentado defensa Thiago Silva.