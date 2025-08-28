- Hoy:
Partidos de Real Madrid en la Champions League 2025-26: fixture, rivales y cuándo juega
Tras el sorteo realizado en Mónaco, Francia, el Real Madrid ya conoce a los ocho equipos que enfrentará en la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.
Real Madrid inicia su camino en la UEFA Champions League 2025-26. El elenco de Xavi Alonso tiene como principal objetivo demostrar toda su jerarquía como gigante de Europa en esta nueva edición del prestigioso certamen internacional donde también apunta a ser campeón. ¿Cuáles serán los rivales que enfrentará el cuadro de 'Casa Blanca'?
Fixture del Real Madrid en la UEFA Champions League 2025-26
Luego del sorteo realizado en Mónaco, Francia, se conoció que el conjunto 'Merengue' tendrá que debutar en la fase liga en condición de local frente al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu y cerrará de visita contra Kairat Almaty de Kazajistán. Sus demás rivales serán, Liverpool, Juventus, Marsella, Olympiacos, y Mónaco.
|Partidos
|Estadio
|Real Madrid vs Manchester City
|Estadio Santiago Bernabéu
|Liverpool vs Real Madrid
|Anfield Stadium
|Real Madrid vs Juventus
|Estadio Santiago Bernabéu
|Benfica vs Real Madrid
|Estádio da Luz
|Real Madrid vs Marsella
|Estadio Santiago Bernabéu
|Olympiacos vs Real Madrid
|Estadio Georgios Karaiskakis
|Real Madrid vs Mónaco
|Estadio Santiago Bernabéu
|Kairat Almaty vs Real Madrid
|Estadio Central
La expectativa por quedarse con la 'Orejona' de la UEFA Champions League 2025-26 crece cada vez más, tras los fichajes que ha realizado el cuadro español. La directiva hizo oficial las llegadas de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Dean Huijsen, quienes llenan de mucho optimismo a la afición madridista para tratar de conquistar el título número 16.Real Madrid comienza el sueño de ser campeón en la UEFA Champions League 2025-26
Es importante recordar que, en la anterior edición del torneo, el Real Madrid fue eliminado en los cuartos de final ante Arsenal de Inglaterra. Con ello, los 'Blancos' se quedaron afuera de las 'semis' por primera vez desde la Champions League 2021. Ahora, van por su revancha.
UEFA Champions League 2025-26: calendario de partidos del Real Madrid
- Fecha 1: Real Madrid vs Manchester City | Fecha: 16-18 de septiembre
- Fecha 2: Liverpool vs Real Madrid | Fecha: 30 de septiembre-1 de octubre
- Fecha 3: Real Madrid vs Juventus | Fecha: 21-22 de octubre
- Fecha 4: Benfica vs Real Madrid | Fecha: 4-5 de noviembre
- Fecha 5: Real Madrid vs Marsella | Fecha: 25-26 de noviembre
- Fecha 6: Olympiacos vs Real Madrid | Fecha: 9-10 de diciembre
- Fecha 7: Real Madrid vs Mónaco | Fecha: 20-21 de enero
- Fecha 8: Kairat Almaty vs Real Madrid | Fecha: 28 de enero
Playoffs y etapas finales de la UEFA Champions League 2025-26
- Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
