0
EN DIRECTO
Fixture de la fase liga de Champions League 25-26

Partidos de Real Madrid en la Champions League 2025-26: fixture, rivales y cuándo juega

Tras el sorteo realizado en Mónaco, Francia, el Real Madrid ya conoce a los ocho equipos que enfrentará en la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

Solange Banchon
Fixture oficial del Real Madrid para la UEFA Champions League 2025-26
Fixture oficial del Real Madrid para la UEFA Champions League 2025-26 | Real Madrid
COMPARTIR

Real Madrid inicia su camino en la UEFA Champions League 2025-26. El elenco de Xavi Alonso tiene como principal objetivo demostrar toda su jerarquía como gigante de Europa en esta nueva edición del prestigioso certamen internacional donde también apunta a ser campeón. ¿Cuáles serán los rivales que enfrentará el cuadro de 'Casa Blanca'?

Gianluca Lapadula firmó por importante club del extranjero

PUEDES VER: ¡Confirmado! Gianluca Lapadula remece el mercado tras firmar por destacado club: "Hasta 2027..."

Fixture del Real Madrid en la UEFA Champions League 2025-26

Luego del sorteo realizado en Mónaco, Francia, se conoció que el conjunto 'Merengue' tendrá que debutar en la fase liga en condición de local frente al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu y cerrará de visita contra Kairat Almaty de Kazajistán. Sus demás rivales serán, Liverpool, Juventus, Marsella, Olympiacos, y Mónaco.

PartidosEstadio
Real Madrid vs Manchester CityEstadio Santiago Bernabéu
Liverpool vs Real MadridAnfield Stadium
Real Madrid vs JuventusEstadio Santiago Bernabéu
Benfica vs Real MadridEstádio da Luz
Real Madrid vs MarsellaEstadio Santiago Bernabéu
Olympiacos vs Real MadridEstadio Georgios Karaiskakis
Real Madrid vs MónacoEstadio Santiago Bernabéu
Kairat Almaty vs Real MadridEstadio Central

La expectativa por quedarse con la 'Orejona' de la UEFA Champions League 2025-26 crece cada vez más, tras los fichajes que ha realizado el cuadro español. La directiva hizo oficial las llegadas de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono, Dean Huijsen, quienes llenan de mucho optimismo a la afición madridista para tratar de conquistar el título número 16.

Real Madrid comienza el sueño de ser campeón en la UEFA Champions League 2025-26

Es importante recordar que, en la anterior edición del torneo, el Real Madrid fue eliminado en los cuartos de final ante Arsenal de Inglaterra. Con ello, los 'Blancos' se quedaron afuera de las 'semis' por primera vez desde la Champions League 2021. Ahora, van por su revancha.

UEFA Champions League 2025-26: calendario de partidos del Real Madrid

  • Fecha 1: Real Madrid vs Manchester City | Fecha: 16-18 de septiembre
  • Fecha 2: Liverpool vs Real Madrid | Fecha: 30 de septiembre-1 de octubre
  • Fecha 3: Real Madrid vs Juventus | Fecha: 21-22 de octubre
  • Fecha 4: Benfica vs Real Madrid | Fecha: 4-5 de noviembre
  • Fecha 5: Real Madrid vs Marsella | Fecha: 25-26 de noviembre
  • Fecha 6: Olympiacos vs Real Madrid | Fecha: 9-10 de diciembre
  • Fecha 7: Real Madrid vs Mónaco | Fecha: 20-21 de enero
  • Fecha 8: Kairat Almaty vs Real Madrid | Fecha: 28 de enero

Fixture del Real Madrid en la UEFA Champions League 2025-26

Playoffs y etapas finales de la UEFA Champions League 2025-26

  • Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
  • Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
  • Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sorteo de la Champions League 2025-26: fixture y partidos confirmados por Fase Liga

  2. Messi no se guardó nada y dio fuerte calificativo a Orlando City de Gallese tras anotarle: "Muy..."

  3. ¡Batacazo! Jean Pierre Rhyner remece el mercado y firma por club campeón hasta 2027: "Seguridad"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano