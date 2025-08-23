Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, qué canal transmite y pronóstico

Todo listo para el gran partido de Real Madrid vs Real Oviedo por la segunda jornada de LaLiga EA Sports de España 2025-26. Ambos elencos tienen una cita este domingo 23 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere de Astuarias, el cual inicia a partir de las 14:30 hora peruana (21:30 horas de España) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

El equipo de Xabi Alonso inició con pie derecho la temporada con una victoria de 1-0 ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, el rendimiento no pasó desapercibido por los hinchas y prensa española, quienes vieron ciertas falencias que le pudieron costar el empate en casa.

El goleador del encuentro fue Kylian Mbappé, quien generó el penal para el conjunto blanco y decidió hacerse responsable del remate desde los 11 pasos. Su gran definición fue clave para sumar los primeros tres puntos, los cuales lo meten en la pelea ante un Barcelona que sigue con puntaje perfecto y un amplio número de goles a favor.

"Hablamos mucho del juego, cómo podemos mejorar. Con pocos partidos, hay poca información por analizar. Hay perfiles para jugar diferentes sistemas. Podemos tener flexibilidad", declaró el DT de Real Madrid.

En el caso de Real Oviedo, dio la gran sorpresa en el mercado de pases con la incorporación de Salomón Rondón. No obstante, su estreno fue algo amarga al fallar un penal que pudo adelantar a uno de los nuevos inquilinos de la temporada. Para mala fortuna, los 'Carbayones' cayeron 2-0 ante Villarreal y ahora esperan hacerse fuerte en casa.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Oviedo?

El partido de Real Madrid vs Real Oviedo por la fecha 2 de LaLiga se juega este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere. El cuadro de Xabi Alonso inició con pie derecho al vencer por la mínima a Osasuna, mientras que los nuevos inquilinos del torneo español tropezaron en su visita a Villarreal.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Oviedo?

Este duelo de LaLiga inicia a partir de las 14:30 hora peruana (21:30 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo para que no te pierdas el cotejo entre Real Madrid vs Real Oviedo:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo?

Este compromiso a disputarse en Astuarias, España, se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming de Disney Plus para que lo sintonices por PC, SmarTV y teléfono móvil.

Real Oviedo y Real Madrid juegan por LaLiga vía ESPN y Disney Plus.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Real Oviedo

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil

México: Sky+, Sky Sports

España: DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video

Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN Deportes

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Real Oviedo

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Trent, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Díaz y Kylian Mbappé.

Real Oviedo: Escandell, Vidal, Luengo, Calvo, Alhassane, Chaira, Esteban, Sibo, Hassan, Ilic y Salomón Rondón.

Real Madrid vs Real Oviedo: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Oviedo por la segunda jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL OVIEDO EMPATE REAL MADRID Betsson 10.50 5.40 1.29 Betano 10.50 5.40 1.34 Bet365 9.50 5.50 1.30 Betsafe 10.50 5.40 1.29 Doradobet 10.00 5.33 1.32

¿Quién es el árbitro de Real Madrid vs Real Oviedo?

El árbitro del Real Madrid vs Real Oviedo será Ricardo Burgos. Este juez generó polémica en casa blanca tras estar en la final de la Copa del Rey ante Barcelona, en el que expulsó a Rüdiger y le dio seis fechas de suspensión. En el VAR, el responsable será Javier Iglesias.