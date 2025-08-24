Luto en la LigaPro de Ecuador: Futbolista perdió la vida en un terrible accidente de tránsito

¡Luto en el fútbol de Ecuador! En horas de la mañana de este domingo 24 de agosto, el jugador de Mushuc Runa de la LigaPro 2025, Marcos Olmedo perdió la vida en un trágico accidente de tránsito, suscitado en la ciudad de Esmeraldas.

Falleció Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa en un accidente de tránsito

De acuerdo a reportes preliminares, Olmedo habría perdido el control de su vehículo en la vía Quinindé, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Se está a la espera de la información oficial de las autoridades.

Al respecto, Aucas, uno de los equipos donde tuvo paso el mediocampista confirmó la noticia en sus redes sociales. Mediante un comunicado, el 'Ídolo de Quito' envió un sentido mensaje a todos sus seres queridos. "Nos unimos al dolor de la familia y sus amigos. Nuestro más sentido pésame y mucha fortaleza", señalaron.

Marcos Olmedo venía siendo considerado una de las máximas promesas del fútbol de Ecuador. Con 26 años, el volante había defendido las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga Deportiva Universitaria, El Nacional y Mushuc Runa.

Justamente, el talentoso jugador fue parte de la concentración que tuvo el 'Ponchito' para el reciente duelo que afrontaron en condición de visitantes contra Macará por La LigaPro 2025; y donde estuvo en el banco de suplentes.

Su llegada a Mushuc Runa se dio en el mes de junio de la presente temporada, sin embargo, hasta la fecha únicamente tuvo la oportunidad de jugar en 4 partidos. Se le recordará por haber sido campeón de la Copa Ecuador 2024 con El Nacional.