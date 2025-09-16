¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Chelsea y dónde ver a Luis Díaz en Champions League?

Este miércoles 17 de setiembre continúan las emociones de la Champions League 2025-26 con el vibrante partido que protagonizarán Bayern Múnich vs. Chelsea por la primera fecha de la fase liga desde el Allianz Arena. Ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho su participación en el certamen europeo, por lo que te contaremos el horario y canales oficiales del cotejo.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Chelsea?

'Bávaros' y 'Blues' se ven las caras en un encuentro con mucha historia por la Liga de Campeones, el cual está programado para dar inicio a las 21:00 horas de Alemania (20:00 de Inglaterra y 14:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 21:00 horas

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO?

El compromiso que sostendrán Bayern Múnich vs. Chelsea por el torneo más importante del fútbol europeo a nivel de clubes será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica, ESPN 2 en Centroamérica, HBO Max en México y Vix Premium para Estados Unidos en idioma español.

¿Cómo llega Bayern Múnich?

Bayern Múnich ha comenzado la temporada arrasando en todas las competiciones. El cuadro 'Bávaro' se llevó la Supercopa alemana y en la Busndesliga solo conoce de victorias, goleando a RB Leipzig (6-0) y Hamburgo (5-0) de local, además de vencer a Ausburg (3-2) de visita y eliminar a Wehen Wiesbaden en primera ronda de la DFB Pokal.

Esta buena racha de resultados esperan replicar los dirigidos por el belga Vincent Kompany en la Champions ante un rival muy complicado y que viene de ser campeón del Mundial de Clubes 2025, al cual ya supo vencer hasta en tres ocasiones en la historia de la competición.

Bayern Múnich buscará vencer a Chelsea para seguir con su racha de victorias en la temporada 2025-26. Foto: Bayern Múnich

¿Cómo llega Chelsea?

Chelsea sorprendió a todo el planeta en julio pasado al coronarse campeón del Mundial de Clubes 2025 sin ser uno de los favoritos en la previa y goleando a PSG en la final. Esto ha sido de motivación para que comiencen esta campaña de gran forma, sin perder partidos por la Premier League.

Los 'Blues', comandado técnicamente por Enzo Maresca, viene de igualar 2-2 con Brentford el último fin de semana de visita y ya se encuentra en tierras alemanas con el objetivo de dar el batacazo y vencer por primera vez a Bayern fuera de casa por Champions en 90 minutos.