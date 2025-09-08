Bayern Múnich definió futuro de Felipe Chávez tras no ser convocado con Perú: "Integrará..."

Felipe Chávez es uno de los pocos jugadores de la selección peruana que se encuentran jugando en el máximo nivel en Europa. El volante ya logró su debut con el primer equipo del Bayern Múnich y, pese a ello, no fue considerado por Óscar Ibáñez para esta fecha FIFA. En ese contexto, el cuadro alemán definió que pasará con el jugador en esta temporada de la Bundesliga.

El futbolista de 18 años continúa mostrando pinceladas de su talento en el fútbol alemán, pasando de brillar en las divisiones menores del Bayern Múnich a entrenar con el primer equipo e incluso debutar en un amistoso. Sin embargo, todavía no ha tenido la oportunidad de hacerlo en un partido oficial.

Bayern Múnich definió el futuro de Felipe Chávez

Sobre ello, el presidente honorífico Uli Hoeneß en diálogo con 'Doppelpass' de la cadena alemana 'SPORT1' sorprendió al revelar que conversó con el DT Vicent Kompany sobre el futuro de Chávez y otros jugadores menores del cuadro bávaro.

"Por supuesto que es difícil (promover con tanto talento) cuando tu nombre es FC Bayern. Vincent Kompany nos ha asegurado que integrará algunos jóvenes jugadores, tal vez uno o dos, a lo largo de la temporada". declaró el directivo.

Felipe Chávez tendría su oportunidad para debutar en la Bundesliga.

De esta manera, aumenta la posibilidad de que Felipe 'Pippo' Chávez logre debutar en la Bundesliga, ya que es uno de los futbolistas que entrena de forma habitual con el primer equipo. En caso de destacar, podría consolidarse y ganarse un lugar dentro del plantel principal.

Felipe Chávez será convocado con la selección peruana

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, el comando técnico de la selección peruana decidió que Felipe Chávez será convocado para los amistosos de octubre y noviembre. "Me confirmaron que Felipe Chávez va a liderar la nueva camada de jugadores convocados de la selección peruana. Hay muchos nombres, pero Felipe Chávez va a liderar la convocatoria de octubre y de noviembre", precisó.

Recordemos que, 'Pippo' también ha integrado las categorías menores de la 'Bicolor'. No obstante, sorprendentemente no fue considerado por José 'Chemo' del Solar para el Sudamericano Sub-20 que se jugó a inicios de este año.

Felipe Chávez: ¿Qué precio tiene en el mercado?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de Felipe Chávez en el mercado de fichajes ha mostrado un notable crecimiento en los últimos meses. En junio de este año se cotizaba en 250 mil euros, pero para septiembre su precio alcanzó los 600 mil euros, la cifra más alta en lo que va de su corta carrera.