Alineaciones Perú vs. Paraguay: el novedoso once de Ibáñez en busca del triunfo en el Nacional

Perú culmina su participación en las Eliminatorias 2026 recibiendo a Paraguay este martes 9 de setiembre, en un duelo donde la Bicolor buscará conseguir un triunfo para terminar de forma decente el torneo clasificatorio al próximo Mundial. Por ello, el DT Óscar Ibáñez mandaría a la cancha a un novedoso once con algunas novedades. Conoce como formarían ambos equipos.

Posible alineación de la selección peruana

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Luis Ramos .

Perú realizaría algunos cambios en su alineación ante Paraguay, con respecto al once que jugó contra Uruguay. Foto: FPF

La selección peruana no quiere terminar este proceso clasificatorio con un resultado que no sea la victoria. A pesar de la eliminación de la justa orbital que se disputará en Norteamérica, el combinado nacional está con la motivación elevada para hacer respetar la casa y quedarse con los tres puntos.

Por ello, Óscar Ibáñez realizaría algunas modificaciones en el equipo que viene de caer goleado en Montevideo. En defensa, Carlos Zambrano vuelve a estar entre los inicialistas en reemplazo de Luis Abram; mientras que en el mediocampo vuelve Renato Tapia tras cumplir su fecha de suspensión contra los 'Charrúas' y tomaría el lugar de Erick Noriega, quien estaría en la banca de suplentes pese a no estar lesionado.

La principal novedad estaría en el ataque, pues el extremo del Riga FC de Letonia, Joao Grimaldo, se metería a la formación titular por la banda izquierda en lugar de Kevin Quevedo. Por otro lado, Andy Polo tiene opciones de estar entre los suplentes después de superar una dolencia y volver a entrenar con normalidad.

Posible alineación de Paraguay

Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero, Antonio Sanabria.

Paraguay no se guardará nada y vendrá con sus mejor equipo para enfrentar a Perú. Foto: AFP

Paraguay aseguró su clasificación a la Copa del Mundo en la jornada pasada, igualando sin goles con Ecuador en Asunción. Sin embargo, la 'Albirroja' no quiere dormirse en sus laureles y arribó a Lima con casi todas sus figuras, pues Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

El entrenador Gustavo Alfaro no dudó ni un momento y convocó de emergencia a Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes para reemplazar a los sancionados. Sin embargo, ninguno de los tres arrancaría las acciones. Las posibles novedades del elenco guaraní serían Agustín Sández, Damián Bobadilla y Alejandro Romero Gamarra, aunque se mantendría la base de los jugadores que igualaron con la 'Tri'.