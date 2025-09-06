¿Y el Nacional? La sorpresiva ciudad donde quiere jugar Perú las próximas Eliminatorias

La selección peruana quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026 tras caer goleado 3-0 a manos de Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Con este resultado, el combinado Bicolor tendrá que esperar cuatro años más si es que quiere volver a la fiesta grande del fútbol, y por ello estarían analizando en dejar el Estadio Nacional y mudarse a otra ciudad para el próximo proceso clasificatorio.

Como se sabe, a partir de ahora están trabajando en la FPF para lo que serán las próximas Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2030, y como parte de esa labor, el ente del balompié nacional estaría manejando la posibilidad que el 'Equipo de Todos' dispute todos sus partidos como local a los 3399 m. s. n. m. del Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, de acuerdo a información de La República.

"En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no quieren repetir este bochornoso proceso y estudian la posibilidad de llevar a la selección peruana a jugar de local en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, teniendo como aliado a los 3.400 metros sobre el nivel del mar y un estadio con una capacidad de 45.000 espectadores", señaló el citado medio.

En la FPF estarían pensando en mudar la localía de la selección peruana a Cusco para las Eliminatorias 2030. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Sería la primera vez que la selección peruana juegue de local en Cusco

La Blanquirroja no solo ha disputado partidos en la capital, Lima, sino también ha llevado su fútbol a diferentes ciudades del país. Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Moquegua y Tacna han sido algunas regiones donde Perú ha disputado amistosos y encuentros oficiales. Sin embargo, en toda su historia nunca ha sido local en Cusco, por lo que si se concretase esta posibilidad, sería la primera vez que nuestra selección reciba a rivales en el 'Ombligo del Mundo'.

La selección peruana ha jugado de local en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas

Esta noticia podría causar mucha sorpresa entre los aficionados, pues la selección peruana ha sido local usualmente en Lima por Eliminatorias. Generalmente se ha usado el Estadio Nacional como sede, pero también han habido ocasiones en los que el Monumental de Universitario o Matute de Alianza Lima han albergado encuentros de procesos clasificatorios.

Solo una vez se utilizo al Estadio Jorge Basadre de Tacna como sede para un encuentro eliminatorio, más precisamente para la última fecha del camino rumbo a Alemania 2026 frente a Bolivia, que terminó en triunfo de la Bicolor por 4-1.

Perú tendrá menos partidos como local en las Eliminatorias 2030

Es preciso señalar que de cara a las Eliminatorias 2030, Perú tendrá que afrontar menos partidos como local debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán acceso directo a la Copa del Mundo por ser anfitriones. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuantos duelos se jugarán en territorio nacional ya que hasta el momento no se sabe cual será el formato del proceso clasificatorio.