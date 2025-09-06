Selección peruana recuperó a dos figuras para el último partido contra Paraguay

La selección peruana quiere cerrar con pie derecho su nefasta participación en las Eliminatorias 2026 este martes ante Paraguay en condición de local. La Bicolor ya se encuentra en nuestro país tras la dolorosa derrota 3-0 contra Uruguay y a pocos días de enfrentar a la 'Albirroja', recibió la buena noticia que dos figuras se recuperaron y podrían ser considerados por el DT Óscar Ibáñez.

El combinado nacional este sábado una jornada más de entrenamientos en Videna, con la principal novedad que dos elementos importantes del plantel volvieron a entrenar con normalidad. Uno de ellos es Andy Polo, quien se perdió el duelo con la 'Celeste' en Montevideo por sentir una molestia en el muslo izquierdo días previos a dicho encuentro, pero ya se encuentra recuperado.

Andy Polo volvió a entrenar con normalidad y podría ser considerado para el Perú vs. Paraguay. Foto: FPF

Asimismo, otro que volvió a las prácticas sin ningún inconveniente físico fue Erick Noriega. El polifuncional futbolista del Gremio de Porto Alegre sí fue titular en la derrota frente a los charrúas, pero encendió las alarmas tras ser sustituído por problemas físicos. Tras ser somtido a exámenes médicos, no se le detectó lesión y realizó las actividades a la par de sus compañeros.

Erick Noriega no presenta lesión y volvió a entrenar con normalidad previo al Perú vs. Paraguay. Foto: FPF

De esta forma y de no mediar inconvenientes en los próximos días, el estratega de la Blanquirroja podrá disponer de estos dos importantes futbolistas con el objetivo de poder armar un potente once que salga a la cancha del Estadio Nacional a llevarse los tres puntos contra Paraguay y así evitar terminar últimos en las Eliminatorias 2026.

La selección peruana no tendrá bajas para enfrentar a Paraguay

Otra buena noticia para Óscar Ibáñez y su comando técnico es que, de cara al último compromiso del proceso clasificatorio a la Copa del Mundo 2026, no presenta hasta el momento ninguna baja confirmada para el compromiso frente al elenco guaraní, por lo que en los próximos días definirá quienes tendrán la oportunidad de ser titulares y suplentes de los 26 convocados disponibles que tiene.

Uno de los futbolistas que se perdió del duelo con Uruguay fue Renato Tapia por acumulación de tarjetas, pero ya cumplió su fecha de suspensión y también está a disposición para ser el pilar en el mediocampo peruano ante Paraguay.