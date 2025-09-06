¿Néstor Gorosito a la selección? Manco da rotundo comentario del DT de Alianza: "Sinceramente..."

0
El exjotita Reimond Manco no se guardó nada cuando le consultaron sobre quién podría ser el próximo DT de la selección peruana. ¿Bustos o Gorosito? Así respondió.

Solange Banchon
Reimond Manco y su opinión sobre Néstor Gorosito como DT de Perú
Reimond Manco y su opinión sobre Néstor Gorosito como DT de Perú | Composición: Líbero
La selección peruana cerrará la última fecha doble de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Ya sin chances de ir a la cita deportiva de la FIFA, el combinado nacional buscará finalizar este proceso clasificatorio con un triunfo de local frente a los guaraníes. ¿Qué dijo Reimond Manco respecto al próximo DT de la 'Bicolor'

Reimond Manco dejó firme opinión sobre Néstor Gorosito como posible DT de Perú

En el programa de YouTube, 'Denganche', el exjotita dejó en claro que ni Fabián Bustos o Néstor Gorosito son sus candidatos para dirigir a la 'Blanquirroja' con miras al siguiente proceso clasificatorio. De manera que, no dudó en postular al 'Tigre', Ricardo Gareca en el banquillo del 'equipo de todos'.

Reimond Manco postuló a Ricardo Gareca como próximo DT de Perú

"¿Bustos o Gorosito a la selección? Sinceramente, no me gusta ninguno para que dirija a Perú te soy sinceroSi yo fuese Ferrari, iría a buscar a Gareca y le presentaría un proyecto para convencerlo de volver. Este es su lugar en el mundo", manifestó.

Bajo ese contexto, Manco indicó que el regreso del estratega argentino le vendría bien a la selección nacional, en vista de que Gareca ya formó parte de varios procesos clasificatorios con la 'Bicolor'. Además, nos llevó al Mundial de Rusia 2018.

"Yo prefiero tener a alguien que ya conozca al futbolista peruano y que ya haya trabajado, antes que dársela a otro. Hay jugadores pero el trabajo va a ser muy arduo para ponerlos a competir físicamente con las demás selecciones", sentenció.

Néstor Gorosito: ¿a qué clubes ha dirigido?

  • Nueva Chicago
  • San Lorenzo
  • Lanús
  • Rosario Central
  • Argentinos Jrs.
  • River Plate
  • Xerez CD (España)
  • Tigre
  • San Martín (SJ)
  • Olimpia
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Colón
  • Alianza Lima

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

