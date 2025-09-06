- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿Néstor Gorosito a la selección? Manco da rotundo comentario del DT de Alianza: "Sinceramente..."
El exjotita Reimond Manco no se guardó nada cuando le consultaron sobre quién podría ser el próximo DT de la selección peruana. ¿Bustos o Gorosito? Así respondió.
La selección peruana cerrará la última fecha doble de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Ya sin chances de ir a la cita deportiva de la FIFA, el combinado nacional buscará finalizar este proceso clasificatorio con un triunfo de local frente a los guaraníes. ¿Qué dijo Reimond Manco respecto al próximo DT de la 'Bicolor'
PUEDES VER: Navarro confirmó los 3 extranjeros que están cerca de firmar por Alianza Lima: "Todos son..."
Reimond Manco dejó firme opinión sobre Néstor Gorosito como posible DT de Perú
En el programa de YouTube, 'Denganche', el exjotita dejó en claro que ni Fabián Bustos o Néstor Gorosito son sus candidatos para dirigir a la 'Blanquirroja' con miras al siguiente proceso clasificatorio. De manera que, no dudó en postular al 'Tigre', Ricardo Gareca en el banquillo del 'equipo de todos'.Reimond Manco postuló a Ricardo Gareca como próximo DT de Perú
"¿Bustos o Gorosito a la selección? Sinceramente, no me gusta ninguno para que dirija a Perú te soy sincero. Si yo fuese Ferrari, iría a buscar a Gareca y le presentaría un proyecto para convencerlo de volver. Este es su lugar en el mundo", manifestó.
Bajo ese contexto, Manco indicó que el regreso del estratega argentino le vendría bien a la selección nacional, en vista de que Gareca ya formó parte de varios procesos clasificatorios con la 'Bicolor'. Además, nos llevó al Mundial de Rusia 2018.
"Yo prefiero tener a alguien que ya conozca al futbolista peruano y que ya haya trabajado, antes que dársela a otro. Hay jugadores pero el trabajo va a ser muy arduo para ponerlos a competir físicamente con las demás selecciones", sentenció.
Néstor Gorosito: ¿a qué clubes ha dirigido?
- Nueva Chicago
- San Lorenzo
- Lanús
- Rosario Central
- Argentinos Jrs.
- River Plate
- Xerez CD (España)
- Tigre
- San Martín (SJ)
- Olimpia
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Colón
- Alianza Lima
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00