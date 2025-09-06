'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Óscar Ibáñez tras eliminación de Perú: "No tiene..."

La selección peruana tuvo una actuación paupérrima y terminó siendo goleada por 3-0 ante Uruguay. Con este resultado, la 'Bicolor' se quedó sin opciones de poder alcanzar un lugar al repechaje, definiendo su eliminación del Mundial 2026. Tras ello, el 'Puma' Carranza no calló y lanzó una rotunda opinión sobre el DT Óscar Ibáñez.

Durante la última emisión del programa 'La Interna', el exfutbolista de Universitario, José Luis Carranza, expresó su malestar tras la dolorosa goleada ante Uruguay que conllevó a la eliminación de la selección peruana, y lanzó duras críticas contra el técnico Óscar Ibáñez.

Según el ‘Puma’, la eliminación de la ‘Blanquirroja’ del Mundial 2026 es consecuencia directa de haber designado a un entrenador sin experiencia. A su criterio, Ibáñez solo se limitó a hacer algunos cambios de jugadores sin aportar verdaderamente al combinado patrio.

Video: Trivu

"Es lamentable cuando traes a un técnico (Óscar Ibáñez) que no tiene la experiencia. Cualquiera no puede llegar a una selección y poner a una persona que solo cambió algunos puestos”, expresó el retirado futbolista.

'Puma' Carranza criticó el planteamiento de Óscar Ibáñez

Del mismo modo, el ídolo crema cuestionó el planteamiento presentado por Ibáñez en Montevideo, señalando que no se alineó a los futbolistas adecuados y que varios jugaron en posiciones que no les correspondían. Además, criticó la falta de carácter del plantel.

"Estoy indignado de haber visto a una selección que no era. A Kenji Cabrera lo pusieron por derecha; no tenían que jugar algunos jugadores. Hubo falta de ganas, garra y temperamento de algunos. Tienen que jugar los que tienen mucha experiencia", añadió.

FPF definirá el futuro de Óscar Ibáñez

Pese a que la continuidad de Óscar Ibáñez parecía asegurada tras la fecha FIFA, la derrota frente a Uruguay habría hecho cambiar de postura a la directiva de la FPF. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, se estaría evaluando seriamente la permanencia del técnico al mando de la selección peruana.

"Desde la FPF harán el análisis de todo lo sucedido y especialmente sobre Óscar Ibáñez. No es tan seguro que vaya a dirigir los amistosos de octubre y noviembre", mencionó el comunicador en su cuenta de 'X'.