Diego Rebagliati dio tajante comentario tras ausencia de Paolo Guerrero en la selección: "Es un..."

La selección peruana quedó fuera de la Copa del Mundo tras caer 3-0 en Montevideo a manos de Uruguay. Uno de los futbolistas que no se hizo presente en este compromiso fue Paolo Guerrero, quien tras estar en un proceso de recuperación en Alianza Lima no iba a estar al 100% para esta fecha doble de Eliminatorias 2026.

Previo a este encuentro en el Estadio Centenario, uno de los que generó impacto con sus palabras fue Diego Rebagliati, quien no solo dijo fuertes palabras sobre la Bicolor, sino también con uno de los máximos referentes del balompié nacional como Paolo Guerrero.

En primera instancia, catalogó de "irónico" el hecho de que haya nombres ausentes en la delantera de la Bicolor. Y es que el equipo no ha tenido anotaciones de sus artilleros en estas Eliminatorias, por lo que indicó durante su programa en vivo que "no están para extrañar a un delantero".

"Es un poco irónico, pero se habla de muchas ausencias de Perú en ataque. Sin embargo, en una clasificatoria donde el único gol de un delantero peruano fue el de Paolo contra Bolivia en 16 partidos, decir que vamos a extrañar a un delantero me parece que es un error. No estamos para extrañar a nadie, más allá del problema colectivo que ha tenido el equipo, en lo individual ningún futbolista dio soluciones. La solución en material del gol se encontró en la zona defensiva", expresó Diego Rebagliati en el programa "Antes del Juego".

(VIDEO: Movistar Deportes | Gol de Paolo Guerrero en Eliminatorias 2026)

Diego Rebagliati apuntó contra la selección peruana

Muy aparte de dejar este mensaje con relación a la ausencia de Paolo Guerrero, Rebagliati no se guardó nada en el aspecto colectivo e indicó que un equipo como el nuestro no merece estar en la máxima cita mundialista por solo hacer "6 goles en 16 partidos". Una estadística que hundió las expectativas de la Bicolor en su afán de pelear un cupo al Mundial.

"Un equipo que solo ha hecho 6 goles en 16 partidos está claro que no merece ir al Mundial, no merece clasificar", expresó.