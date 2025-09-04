Chicho Salas desmiente públicamente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en Vallejo: "Tuvimos una..."

Uno de los hechos más recordados con Paolo Guerrero en la Liga 1 fue cuando tuvo un cruce de palabras con Chicho Salas. Esto se dio en la temporada 2024, cuando el 'Depredador' y el exestratega de Alianza Lima defendían los colores de la Universidad César Vallejo de Trujillo.

En aquella oportunidad, el cuadro 'poeta' era local ante los blanquiazules por el Torneo Clausura, y uno de los eventos más llamativos era ver al experimentado delantero peruano contra el equipo de sus amores. Sin embargo, las cámaras captaron el preciso momento en que el atacante se negó a ingresar.

Chicho Salas reveló verdad con Paolo Guerrero

En una entrevista con "Hablemos de MAX", Chicho Salas indicó que ya había deseos de Paolo Guerrero por dejar la Universidad César Vallejo. Reveló que entre la directiva y él buscaron convencer al delantero para que se mantenga en Trujillo, pero todo fue en vano.

"Se dio una situación incómoda en ese partido con Alianza Lima. Ya había deseos de Paolo Guerrero de poder salir de Trujillo. Sí, no estaba cómodo. Entonces, tuvimos una conversación con Richard y Paolo, lo tratamos de animar para que se quede, quién no quisiera tenerlo por su experiencia, trayectoria y lo importante que era para el grupo, pero situaciones familiares, personales hicieron que no quiera continuar", indicó.

Por otra parte, indicó que uno de los aspectos que generó su lesión fue las convocatorias a la selección peruana. Dado que no tuvo pretemporada, sus condiciones físicas no estaban óptimas para un alto nivel como demanda la Bicolor. Adicional a ello, contó detalles del cruce de palabras que tuvo en su negativa a jugar contra Alianza Lima.

"Si Paolo no hubiera querido continuar no hubiera salido en lista. Venía lesionado, va a la selección sin haber tenido una pretemporada, por eso que tuvo problemas de lesiones en Trujillo. Él estaba comprometido con el equipo, él quiso estar en el equipo, si no hubiera querido seguir en la institución, me lo hubiera dicho y no salía en lista y no teníamos ningún problema. Sobre la escena, le dije que quería tomarlo en cuenta. El partido estaba empatado y lo necesitaba, ahí me comunicó que no quería participar, que tenía otras cosas pensadas y ese fue el tema", agregó.