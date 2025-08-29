- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Jairo Concha sorprendió con rotunda opinión sobre Guerrero tras ausencia con Perú: "Es el..."
Jairo Concha, declaró tras los entrenamientos de la selección peruana y dio una sorprendente opinión sobre Paolo Guerrero luego de ausentarse de la convocatoria por lesión. ¿Qué dijo?
La selección peruana continúa sus entrenamientos de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde tendrá el objetivo de sumar los 6 puntos para poder seguir en carrera. Luego de los entrenamientos de este martes, Jairo Concha sorprendió al opinar sobre la ausencia de Paolo Guerrero con la 'Bicolor'.
Resulta que, una vez finalizaron los entrenamientos del martes 29 de agosto en La Videna, el futbolista de Universitario fue uno de los jugadores que declararon ante los medios en la zona mixta, donde fue consultado por su opinión sobre Paolo Guerrero, uno de los máximos referentes.
Al respecto, Jairo Concha sorprendió al dejar de lados los colores y aseguró que el 'Depredador' es un jugador de mucha calidad, ya que es el máximo goleador de la 'Bicolor' y ha clasificado a un Mundial. Asimismo, recalcó que Guerrero merece retirarse en un buen momento y cuando él lo decida.
“Todo el mundo sabe quién es Paolo Guerrero para la selección, todo lo que le ha dado, es el máximo goleador de la selección, ha clasificado a un Mundial. Creo que sí se merecería un retiro bueno y cuando él lo decida, porque aún sigue vigente, sigue jugando"
Video: Futbol en América
De igual manera, el volante crema aseguró que al tratarse de una gran figura, Paolo Guerrero podría tranquilamente volver a integrar la lista de convocados. "Todo el grupo sabe que Paolo es importante para la selección, así que si es que se llega a recuperar puede tranquilamente volver a jugar”, expresó Concha", añadió.
Jairo Concha reveló su deseo de ser titular con Perú
Jairo Concha también se animó a revelar su enorme alegría por haber recibido el llamado del DT Óscar Ibáñez e indicó que está trabajando de la mejor manera para poder lograr su anhelado debut con la selección mayor.
"Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos. Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé", aseveró.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00