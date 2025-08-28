FIFA impactó tras hablar de la selección peruana y sus chances de ir al Mundial: "Batacazo"

Falta cada vez menos para que comience la última fecha doble por Eliminatorias 2026 en Conmebol y, pese a que sean diminutas, la selección peruana tiene opciones matemáticas de decir presente en el próximo Mundial. La FIFA ya comenzó a palpitar la recta final del torneo clasificatorio y sorprendió a todos al hablar sobre la Bicolor y su lucha por los últimos cupos a la justa orbital.

Mediante una publicación en su web oficial, el organismo del fútbol internacional dio el contexto de como llegan todos los combinados a las jornadas finales de las Eliminatorias, impactando a los aficionados peruanos al considerar que la Blanquirroja deberá dar un batacazo si quiere soñar con acceder al repechaje.

"Si el torneo terminara hoy, Uruguay (24 puntos), Paraguay (24) y Colombia (22) serían los que lograrían su entrada directa, con Venezuela (18) como participante del torneo Clasificatorio, pero con Bolivia (17) muy cerca y Perú (12) con el sueño de lograr un batacazo", se lee en la nota publicada por FIFA.

FIFA calificó de batacazo si se da la opción que la selección peruana clasifique al repechaje. Foto: FIFA

FIFA detalló el complicado panorama de la selección peruana

Sin embargo, la FIFA fue claro al decir que el 'Equipo de Todos' tiene un panorama muy complicado si quiere meterse a zona de repesca pues no solo deberá vencer a Uruguay en Montevideo y Paraguay en el Estadio Nacional, sino además esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos duelos restantes.

"Perú, por su parte, tiene un papel más complicado. Con 12 puntos, debe ganar sus partidos contra Uruguay, de visitante, y Paraguay, de local, y esperar caídas en ambos encuentros tanto de Venezuela como de Bolivia. Ahora a cargo de Óscar Ibáñez, la Albirroja tuvo otros dos entrenadores en el ciclo que indican la inestabilidad en el rendimiento, primero con Juan Reynoso y luego con el uruguayo Jorge Fossati", agregó.

FIFA fue claro al decir que la selección peruana tiene complicado una posible clasificación al Mundial. Foto: FIFA

Selección peruana: fecha y hora de sus últimos partidos por Eliminatorias 2026

A la selección peruana solo le quedan dos choques para culminar el proceso eliminatorio. Primero deberá visitar a Uruguay en el Estadio Centenario el jueves 4 de setiembre, mientras que el martes 9 recibirá a Paraguay en el 'Coloso de José Díaz'. Ambos encuentros serán a las 18:30 horas de nuestro país.

La selección peruana está contra la cuerda floja en las Eliminatorias 2026. Foto: FPF