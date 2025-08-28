Ibáñez iba a convocar a inédito futbolista que juega en Europa, pero una lesión lo descartó

La selección peruana se prepara para enfrentar a Uruguay y Paraguay por la doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Es por eso que, días previos, quien estuvo atento a los jugadores y llamados a la bicolor fue Óscar Ibáñez, quien decidió convocar a un inédito jugador de Europa, pero por lesión no pudo llegar a estos importantes duelos.

Víctor Guzmán iba a ser llamado a la selección peruana por Óscar Ibáñez

El futbolista Víctor Guzmán estuvo a poco de ser convocado a la selección peruana por Óscar Ibañéz para la doble fecha de las Clasificatorias frente a Uruguay y Paraguay, pero una lesión impidió que se concretara este inédito llamado.

Según informó el periodista Gustavo Peralta y Analú Rodríguez, el 15 de agosto se realizó el envío de una carta de convocatoria al Sporting Lisboa, pero recibieron la información de que el exfutbolista de Alianza Lima estaba lesionado y actualmente se encuentra en rehabilitación.

"El 15 de agosto, la FPF envió una carta de convocatoria al Sporting de Lisboa por Víctor Guzmán a la selección peruana. Óscar Ibáñez tuvo la decisión de convocarlo, pero estaba lesionado", informaron los comunicadores en su programa por L1MAX llamado "Hablemos de Max".

Por otro lado, este llamado recibió un visto bueno por los periodistas, ya que pensando en el futuro tras el retiro de Paolo Guerrero de la selección peruana se necesita un nuevo elemento y Víctor Guzmán es una buena opción.

"Está haciendo su terapia en Videna por la lesión, no pudo estar. Esto habla bien de Ibáñez, que estaba viendo elementos para el futuro", concluyó Peralta.