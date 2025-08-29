¡Atención, Perú! Uruguay perderá a un titular clave para partido por Eliminatorias: "No jugará"

Las selecciones ya se alistan para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, en la que la selección peruana deberá afrontar el reto de vencer a Uruguay y Paraguay con la ilusión de forzar su clasificación al repechaje. En medio de este panorama, una noticia encendió la esperanza de los hinchas peruanos: se confirmó que un importante delantero ‘charrúa’ quedará fuera por lesión.

El choque en Montevideo será determinante para la ‘Bicolor’, ya que en ese partido se definirá si mantiene viva la ilusión de clasificar al Mundial o si queda definitivamente fuera de carrera. Por ello, cualquier factor que pueda favorecer a los dirigidos por Óscar Ibáñez deberá ser aprovechado al máximo.

Uruguay perderá a un destacado delantero por lesión

En ese sentido, el periodista uruguayo Rodrigo Romano encendió las alarmas en la selección uruguaya y le brindó una gran noticia al comando técnico de Perú, luego de que informara que el futbolista Maximiliano Araujo no podrá ser considera para la última fecha doble por lesión.

"Maximiliano Araujo no jugará la última doble fecha de las Eliminatorias 2026. El extremo zurdo del Sporting Club de Portugal esta cursando una lesión muscular y no dan los tiempos de recuperación. Bielsa pierde a uno de los jugadores que mas potenció desde su arribo a la selección uruguaya", mencionó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Maximiliano Araujo será baja por lesión ante Perú. Foto: Selección Uruguaya.

Esta ausencia supone un duro revés para los planes del técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, ya que Maximiliano Araújo ha sido una de las piezas más importantes en su esquema. De hecho, en la última fecha doble de junio fue titular en ambos compromisos de la selección ‘charrúa’.

¿Quiénes reemplazarán a Maximiliano Araujo?

De acuerdo con la información revelada por Rodrigo Romano, los futbolistas Brian Rodríguez, Cristian Olivera y Facundo Torres se perfilan como las principales alternativas para ocupar un lugar en el once de Uruguay frente a Perú.

Sin embargo, pese a tratarse de jugadores de gran nivel, ninguno se acerca al impacto de Araújo, quien registra 15 partidos disputados en estas Eliminatorias y ha aportado con 4 asistencias.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias?

El duelo entre Perú vs Uruguay se disputará el próximo 4 de setiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2025. De acuerdo con la programación de Conmebol, este compromiso se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo y dará inicio a las 6:30 p.m. (hora peruana).