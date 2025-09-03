Alianza Lima sumará a exfutbolista que brilló en Brasil para el Clausura: "Ante Garcilaso"

Alianza Lima sigue enfocado en su objetivo de ganar el título de la Liga 1 2025 y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana. Por esta razón, continúa con los trabajos pensando en el reinicio del Torneo Clausura y su participación internacional donde avanzaron a cuartos de final.

Mientras el torneo de la segunda parte de temporada entró en receso por la fecha FIFA de las Eliminatorias al Mundial 2026, una grata noticia para los hinchas blanquiazules se dio a conocer recientemente, el cual tiene que ver con el equipo de Néstor Gorosito. Y es que un exfutbolista que brilló en Brasil se sumará.

Alianza Lima y una importante incorporación para el Torneo Clausura

“La vuelta del capitán de Alianza Lima podría ser ante Deportivo Garcilaso. ¿Paolo Guerrero ya está recuperado?”, escribió el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, dando mayores luces de la situación del ‘Depredador’, quien estuvo alejado de las canchas recientemente.

Como se recuerda, el goleador histórico de la selección peruana no estuvo con el cuadro 'íntimo' debido a una lesión muscular que lo obligó a dejar el campo del estadio de Matute en el partido contra Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.

Paolo Guerrero es uno de los referentes de Alianza Lima | Foto: GLR

El tuit sobre el presente de Paolo Guerrero | Foto: X-Gerson Cuba

Al parecer, su vuelta se daría tras el reinicio del Torneo Clausura 2025 en el que enfrentará al elenco cusqueño, duelo que los dirigidos por Néstor Gorosito esperan sacarlo adelante para así no descuidarse de la cima de la tabla de posiciones.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su regreso a la selección peruana?

“Yo me vengo recuperando bien, tranquilo. No he hablado nada con la gente de la selección peruana. Primero hay que pensar en Uruguay y luego en Paraguay. Prefiero estar tranquilo, no quiero apresurar nada, miren lo que pasó la vez pasada”, dijo a los medios de comunicación en la previa de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.