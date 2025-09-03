¡Desde México! Universitario luce a refuerzo de talla internacional para ganar el Clausura

El Torneo Clausura 2025 entró en receso por la fecha FIFA, pero los equipos continúan con los entrenamientos pensando en el reinicio del campeonato. Uno de ellos es Universitario de Deportes, quien se ubica en la cima de la tabla de posiciones y con altas probabilidades de ganarlo.

Los hinchas merengues se ilusionan con ser campeones de esta segunda parte de temporada, aunque son conscientes de que al frente hay duros rivales a los que deberán superar. En ese contexto, y en medio de la paralización de la Liga 1, el club crema lució a un importante refuerzo.

Universitario firme candidato a ganar el título del Torneo Clausura

Cabe precisar que Universitario se enfoca en ser protagonista de todas las competencias que participa, utilizando a importantes elementos que llegaron a sumar al equipo de Jorge Fossati. Anderson Santamaría fue uno de los que se unió para el Torneo Clausura y quien aparece en una de las recientes publicaciones que hizo el club en sus redes sociales.

De acuerdo al post de Universitario, el futbolista que llegó a Ate procedente de Santos Laguna de la Liga MX aparece en los entrenamientos desde Campo Mar con sus compañeros donde se vienen preparando para sus próximos partidos del Torneo Clausura.

Aunque la publicación solo se trata de un día de trabajo en el plantel crema, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los hinchas que siguen de cerca todo el contenido que se comparte sobre el equipo.

La publicación de Universitario en sus redes sobre Anderson Santamaría

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2025

Luego del empate con Alianza Lima en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes enfrentará a Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo 14 de septiembre.