Delantero que estuvo en la órbita de Universitario ilusiona a hinchas peruanos: "Plantel completo"

Debido a la falta de gol en sus delanteros, sobre todo Diego Churín, Universitario de Deportes comenzó a buscar alternativas en el extranjero para esta y la próxima temporada. Una de ellas es un conocido atacante que recientemente ilusionó a todos los hinchas del fútbol peruano con una sensacional noticia. ¿De qué se trata?

Como sabemos, la selección peruana se enfrentará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo este jueves 4 de septiembre y luego recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el próximo martes, esto por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. En esa línea, resulta que Luis Ramos está viajando a territorio charrúa para unirse a los entrenamientos de la Blanquirroja.

"Pedro Gallese, Joao Grimaldo y Renato Tapia llegaron a Montevideo para unirse a la selección. Más tarde lo hacen Marcos López, Luis Ramos y Luis Advíncula. Este martes la bicolor entrena con el plantel completo", informó el periodista Gustavo Peralta mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social.

Luis Ramos se unirá a los entrenamientos de la selección peruana.

Recordemos que el delantero de América de Cali fue tentado por la 'U' e incluso casi llega a Ate en el último mercado de fichajes, pero ahora deberá esperar hasta el próximo año si quiere darse tal cambio en su carrera profesional. Pese a ello, el ex Cusco FC llenó de alegría a los hinchas de la Bicolor porque promete muchos goles para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo.

Vale precisar que, ante las lesiones de Alex Valera, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, Luis Ramos es una de las principales opciones que tiene Óscar Ibáñez para colocar como '9' ante Uruguay. Hasta el momento el atacante que sonó fuerte en Universitario no ha conseguido anotar ni un solo tanto en partidos oficiales con la selección peruana, por lo que esta podría ser su primera vez.

¿Cuál es el valor de Luis Ramos?

Actualmente, Luis Ramos tiene un valor de 750 mil euros en el mercado de pases y es uno de los futbolistas más caros de la Blanquirroja. Esta cotización, obtenida en América de Cali, es la más elevada de toda su carrera profesional desde que comenzó en el año 2021, jugando para Deportivo Llacuabamba.