Portal extranjero se rindió ante los 4 refuerzos de Universitario: "Quieren acabar..."

Universitario de Deportes quiere seguir cosechando éxitos deportivos este 2025. Por el momento, en el fútbol va por buen camino, pero además aspira a lo más alto en todas sus demás disciplinas. Una de ellas es el vóley, donde tienen como objetivo ganar el título de la Liga Peruana por primera vez en su historia. Por ello, se reforzaron con cuatro figuras que han sido destacadas por un medio extranjero.

De cara a la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley, Universitario contará con cuatro figuras brasileñas: Angélica Malinverno, Mara Leao, Maluh Oliveira y Elis Bento. Justamente, la cuenta de dicho país 'Portal Vôlei' no dudó en rendirse ante las jugadoras de las 'Pumas', asegurando que buscarán acabar con la hegemonía de Alianza Lima, actual bicampeón del torneo.

"¡Universitario quiere quitar la hegemonía de Alianza! Universitario quiere acabar con la hegemonía de Alianza Lima y apuesta fuertemente por un cuarteto brasileño: las centrales Angélica Malinverno y Mara Leao, la opuesta Maluh Oliveira y la puntera Elis Bento. ¡La temporada en Perú promete grandes emociones!", publicó el citado portal brasileño en sus redes sociales.

Portal Vôlei destacó que cuatro refuerzos brasileños se unieron a los entrenamientos de Universitario. Foto: Instagram - Portal Vôlei

Las cuatro voleibolistas brasileñas ya se unieron a los entrenamientos de Universitario

Es preciso señalar que las cuatro jugadoras brasileñas ya se encuentran en nuestro país y se unieron a los entrenamientos del conjunto merengue. Ellas buscarán mostrar toda su categoría al DT del equipo, el español Francisco Hervás, con el objetivo de ganarse un lugar en el sexteto titular en la temporada que se avecina.

¿Quiénes son las cuatro voleibolistas brasileñas que jugarán en Universitario?

De las cuatro voleibolistas, una ya sabe lo que es estar en el club de Ate. Se trata de Elis Bento, quien está en la 'U' desde mediados del 2023 y en el pasado torneo fue una de las mejores del equipo hasta que sufrió una dura lesión de la cual ya está recuperada.

Elis Bento jugará su tercera temporada en Universitario. Foto: Universitario de Deportes

Las demás son fichajes para la Liga Peruana de Vóley. La primera en ser anunciada fue Mara Leao, central de 34 años con pasado en selección brasileña que llega procedente de Alba Blaj de Rumanía. De ahí le siguió Maluh Oliveira, opuesta de 32 años que pasó el 2025 por ABEL Moda Vôlei de su país. Por último está Angélica Malinverno, central de 35 años que la temporada pasada fue campeona de la Liga Portuguesa con Benfica.

Mara Leao, Maluh Oliveira y Angélica Malinverno son los fichajes brasileños de Universitario Vóley. Foto: Universitario de Deportes