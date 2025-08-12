¿Flamante fichaje? Ilusionó con icónica frase 'Y dale U', y ahora anunció: "Me gustaría volver"

Universitario de Deportes tiene el objetivo de lograr el título en todas sus disciplinas donde compite a lo largo de esta temporada. Bajo ese contexto, el plantel merengue se viene preparando para el próximo reinicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, y una ex 'Puma' decidió recordar su paso en tienda crema con un emotivo pronunciamiento. ¿Quién es?

Se trata de Laura Grajales. La colombiana habló luego del triunfo de su selección por 3 sets a 0 ante Perú por la Copa Panamericana de Vóley 2025. Bajo esa premisa, señaló que fue un encuentro muy reñido, sin embargo, supieron sacar adelante el resultado.

"Obviamente sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Nos enfrentamos a un rival que nos conoce bastante bien, principalmente desde el staff, pero gracias a Dios sacamos el partido adelante e hicimos nuestro mejor juego", sostuvo la atleta en una entrevista con La Cátedra Deportes.

En esa línea, la voleibolista de 22 años recordó su paso en las 'Pumas' y no dudó en expresar todo su agradecimiento por el apoyo que le brindó tanto el club como la hinchada. De manera que, no descartó que en un futuro pueda regresar al torneo peruano por su revancha.

Laura Grajales jugó en Universitario Vóley en la temporada 2024-2025

"Fue una experiencia muy bonita, estuve con un equipo y unas personas que me apoyaron de una manera espectacular, muy feliz. Me gustaría (volver) sí señor, pero por ahora tengo un contrato firmado por dos años, sin embargo, sería muy grato de mi parte volver a la liga peruana", acotó.

Laura Grajales emocionó a hinchas de Universitario con icónica frase

Durante su mensaje de despedida de Universitario, la colombiana utilizó sus redes sociales para dejar un sentido pronunciamiento para toda la hinchada merengue. "Y dale 'U'. La primera frase que me hicieron decir al llegar aquí y con la que cierro este ciclo..." expresó.