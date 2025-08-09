Universitario sí llegó a jugar en la Segunda División del Perú: te contamos la historia

Muchas veces los hinchas cremas bromean con el descenso que tuvo Alianza Lima en 1939; sin embargo, algo que pocos saben es que Universitario de Deportes también perdió la categoría y lo hizo precisamente ante los blanquiazules. Por ello, a continuación te contamos cuándo fue que la 'U' tuvo que jugar la Segunda División del Perú para tristeza de todos sus aficionados.

Para sorpresa de muchos no ocurrió hace casi 100 años como con la institución victoriana, sino que fue relativamente hace poco. Aunque es importante aclarar que no se trata del club que compite cada temporada en la Liga 1, mismo que, si bien se ha salvado por diversos motivos de la baja, nunca ha llegado a disputar la Liga 2. Nos referimos al plantel que actualmente juega la Liga Peruana de Vóley.

Universitario jugó la Segunda División del Perú

Su último descenso ocurrió el 24 de febrero de 2011, cuando en un partido entre Universitario y Alianza Lima un hincha crema cometió una dura agresión contra un aficionado rival y el Comité de Control de la Liga Nacional de Vóleibol, en modo de sanción, decidió expulsar inmediatamente a los merengues de la Primera División.

Universitario actualmente juega en la Primera División de Vóley.

Tras ello, tuvieron que pasar 12 años de la 'U' jugando la Liga Intermedia para que recién en el 2023 el conjunto de Ate vuelva a ascender a la máxima categoría del vóley peruano luego de derrotar 3-0 a Molivoleibol en la gran final del campeonato. Hoy en día la institución ya lleva dos temporadas compitiendo en la Liga Peruana de Vóley y todavía no ha podido alzar el título nacional.

¿Cuántos títulos tiene Universitario?

Si nos referimos a la Primera División de Vóley del Perú, Universitario de Deportes no tiene ni un solo trofeo hasta el momento y desde la era profesional su mejor puesto lo alcanzó en la última temporada, donde quedó en cuarto lugar tras perder con la Universidad San Martín y misma edición en la que Alianza Lima se proclamó bicampeón nacional.