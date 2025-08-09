DT de Ayacucho FC dio sorprendente opinión sobre partido ante Alianza Lima: "Siempre es..."

Estamos a solo horas de vivir el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Ayacucho FC por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules buscarán reencontrarse con el triunfo, mientras que los 'zorros' saldrán con el objetivo de defender la localía. En ese contexto, en la previa del encuentro, el DT de los ayacuchanos sorprendió al dar una tajante opinión sobre el cuadro 'íntimo'.

DT de Ayacucho FC opinó sobre el partido ante Alianza Lima

Resulta que, Sergio Castellano, técnico de Ayacucho FC, brindó una entrevista para L1 Max, donde le consultaron por su opinión sobre el duro enfrentamiento que tendrá que asumir ante Alianza Lima.

Ante ello, el entrenador argentino sorprendió a más de uno al elogiar al cuadro blanquiazul, ya que considera que es un equipo que siempre es favorito y en todas las canchas. Aunque, también aseguró que sus dirigidos saldrán al campo con el objetivo de quedarse con la victoria.

"Yo creo que Alianza Lima siempre es favorito donde juegue. Nosotros con las herramientas que tenemos vamos a tratar de hacer un partido a nuestra conveniencia y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos", manifestó el estratega.

Video: L1 MAX

De igual manera, Sergio Castellano recalcó que esperan lograr un gran resultado ante un duro equipo. En ese sentido, manifestó que todo punto es útil, especialmente si se considera la difícil situación que atraviesa Ayacucho FC en la Liga 1.

"¿Un empate no sería mal resultado?, le consultaron. "En la situación en la que estamos nosotros, todo punto suma, es importante. Pero, somos conscientes que de local tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos", respondió.

¿Cómo llega Ayacucho FC al partido ante Alianza Lima?

Ayacucho FC afrontará el partido ante Alianza Lima con la necesidad de sumar los tres puntos para poder escapar de la zona de descenso en la tabla acumulada. Los 'zorros' solo han podido conseguir una victoria en el Torneo Clausura y de no mejorar su rendimiento podrían complicarse con la baja.

Por ello, el cuadro ayacuchano contará con la presencia de su máxima figura: Maximiliano Pérez. El delantero uruguayo lleva 6 goles en lo que va de la temporada y es la principal carta en el ataque de su equipo. Asimismo, recuperan al volante Juan Lucumí, quien es el encargado de mover los hilos del equipo y registra 8 participaciones de gol (3 goles y 5 asistencias).