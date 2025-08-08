Alianza Lima le arrebató bicampeón a clásico rival y ya tendría fecha de estreno en la Liga 1

Tras un mal inicio en el Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima debe reponerse si quiere salir campeón nacional y a la par conseguir el objetivo de alzar la Copa Sudamericana. Para ello, el cuadro de Néstor Gorosito sorprendió al hacer oficial la contratación de un bicampeón del fútbol peruano que le arrebató a un clásico rival, e incluso existe una posible fecha para su debut en el certamen nacional.

Los íntimos empataron en Matute ante Sporting Cristal y dejaron un mar de dudas entre su hinchada, sobre todo porque dentro de pocos días toca enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los Octavos de Final del campeonato Conmebol. Sin embargo, para motivar a sus aficionados, los íntimos confirmaron la incorporación de Gianfranco Chávez procedente precisamente de la escuadra del Rímac.

Como sabemos, el día de ayer Alianza Lima anunció en redes sociales el flamante fichaje del defensor peruano, quien fue bicampeón con camiseta celeste en el 2020 y 2021. Primero alzó el trofeo de la Liga 1 y un año después ganó la recordada Copa Bicentenario, obteniendo así dos títulos de forma consecutiva. Ahora, el central de 26 años buscará 'romperla' con la blanquiazul en el plano local e internacional.

¿Cuándo debutará Gianfranco Chávez en Alianza Lima?

Para sorpresa de muchos, Gianfranco Chávez podría contar con minutos este fin de semana en la fecha 5 del Torneo Clausura, cuando el elenco de Néstor Gorosito visite a Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Las Americas. Resulta que Alianza Lima reveló su lista de convocados y en ella aparece el exfutbolista de Sporting Cristal. Por lo que existe la posibilidad de que ingrese en el segundo tiempo.

Vale precisar que el compromiso entre blanquiazules y 'Zorros' se jugará este sábado 9 de agosto desde las 13.00 horas de todo el Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante la señal de DirecTV Sports y la plataforma de straming DGO. Además, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al respecto.