Alianza Lima tendrá hasta 7 bajas de peso para enfrentar a Ayacucho FC por el Torneo Clausura

Alianza Lima busca recuperar terreno en el Torneo Clausura 2025 cuando enfrente a Ayacucho FC por la jornada 5. Los blanquiazules no tienen margen de error y saldrán en busca de una victoria que los acerque a los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, deberán afrontar este duelo con una larga lista de ausencias que complica su panorama.

Resulta que, el cuadro 'íntimo' publicó su lista de convocados para el duelo que se disputará en el Estadio Las Américas de Huamanga, donde se logra apreciar que hasta 7 figuras esenciales en el esquema de Néstor Gorosito no fueron consideradas para este compromiso.

¿Quiénes son los jugadores ausentes con Alianza Lima?

Según se aprecia en la nómina que publicó Alianza Lima, Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Sergio Peña, Piero Cari, Pablo Lavandeira, Jesús Castillo y Guillermo Enrique no fueron considerados para enfrentar a Ayacucho FC.

Sergio Peña, Paolo Guerrero y Eryc Castillo son las bajas más considerables de Alianza Lima. Composición: Líbero.

En el caso de Guerrero, Castillo, Cari y Lavandeira, sus ausencias se deben a que no se encuentran en las mejores condiciones físicas para disputar el compromiso ante los ‘Zorros’. En cuanto a Guillermo Enrique, arrastra una molestia producto de una fuerte falta recibida en el clásico frente a Sporting Cristal.

Por su parte, Sergio Peña no podrá jugar debido a que fue expulsado en el último encuentro, por lo que deberá cumplir su fecha de suspensión. Finalmente, la ausencia de Jesús Castillo obedecería a una decisión técnica, ya que no se ha informado que presente alguna lesión.

Alianza Lima enfrentará a Ayacucho FC con 7 bajas en su equipo.

Alianza Lima tendrá 2 refuerzos para enfrentar a Ayacucho FC

No obstante, no todas son malas noticias, ya que también se confirmó que podrán contar con su más reciente fichaje: Gianfranco Chávez. El defensa nacional ya sumó su primer entrenamiento con sus compañeros y fue considerado por Néstor Gorosito para este enfrentamiento.

Asimismo, también se confirmó el regreso de Alan Cantero a los terrenos de juego. El argentino se recuperó de la lesión de desgarro en el bíceps femoral que sufrió en el partido de ida ante Gremio.