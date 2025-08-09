- Hoy:
DT de Sport Boys dio rotundo calificativo a Universitario tras perder 1-0: "Son un..."
Arturo Reyes, entrenador de Sport Boys, se pronunció tras perder 1-0 con Universitario en el Estadio Monumental y dejó rotundo mensaje en conferencia.
Universitario venció 1-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura y se puso como líder momentáneo de la tabla de posiciones de esta segunda parte de temporada. Tras el encuentro, el entrenador del elenco rosado, Arturo Reyes, se pronunció en conferencia de prensa.
Cabe señalar que el conjunto merengue llegó a este compromiso con una importante victoria de visita sobre Alianza Universidad, por lo que salió con todo para mantenerse por el camino del triunfo ante un duro rival que también salió enfocado en ganar para salir de una situación incómoda.
¿Qué dijo Arturo Reyes, DT de Sport Boys tras victoria de Universitario?
“Normalmente rendimientos y resultados van de la mano, en este caso no fue así, el grupo de jugadores mostró carácter con un equipo fuerte con muchas variantes con un módulo difícil de marcar, hombres muy abiertos por la banda, son un equipo que tiene mucho tiempo juntos, no solo con Fossati sino con Bustos y nunca han cambiado la idea”, dijo.
Asimismo, el estrategia del conjunto chalaco resaltó que el partido cambió un poco tras la temprana salida de Erick Gonzales por lesión durante el primer tiempo.
“Creo que el partido se definió en una acción que trabajamos mucho, de pronto tomaos riesgos muy altos en esas acciones, después de eso, Boys tenía una idea de este juego, cambió después del cambio de Erick Gonzales, nos tocó hacer algunas modificaciones”, agregó.
