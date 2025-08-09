- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
ESPN de Argentina impacta con firme comentario tras victoria de Universitario a Boys: "Con un..."
Universitario venció 1-0 a Sport Boys por el Torneo Clausura 2025 y el medio internacional de ESPN sorprendió al dejar firme comentario sobre los cremas.
Tras la victoria de Universitario, uno de los reconocidos medios internacionales que destacó los tres puntos de los cremas fue ESPN de Argentina. La señal global ha causado impacto en los millones de aficionados, al darse un espacio para informar a sus seguidores sobre este triunfo de los dirigidos por Jorge Fossati.
PUEDES VER: ¡Celebra el Monumental! Jairo Concha anotó un golazo para poner en ventaja a Universitario
Como se conoce, el elenco de la 'U' se ha ganado un nombre en el continente por su clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores 2025. Eso, genera que medios como ESPN estén pendientes del rendimiento del conjunto peruano para su próximo choque ante Palmeiras.
Es por ello, que a través de su portal "Sports Center", la señal de ESPN comparte una postal de Jairo Concha para anunciar la victoria de los 'merengues' sobre Sport Boys, y así dejar en claro que llega con un fuerte envión anímico para su choque ante el 'Verdao' en el Estadio Monumental.
"Los cremas llegan al duelo de Libertadores vs Palmeiras con un triunfazo. Universitario le ganó 1-0 a Sport Boys por la fecha 5 y es el único líder del Clausura de Perú. Gol de Jairo Concha", informó ESPN de Argentina a través de sus redes sociales.Universitario de Deportes fue noticia en ESPN.
Universitario es líder parcial del Torneo Clausura
Tras la victoria de 1-0 sobre Sport Boys, Universitario toma el primer lugar del Torneo Clausura con 13 unidades. Sin embargo, aguarda el choque entre Sporting Cristal vs Melgar, ya que de darse un triunfo de los celestes podría emparejar a los cremas y así compartir el primer lugar al cierre de la quinta jornada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90