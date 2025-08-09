ESPN de Argentina impacta con firme comentario tras victoria de Universitario a Boys: "Con un..."

Tras la victoria de Universitario, uno de los reconocidos medios internacionales que destacó los tres puntos de los cremas fue ESPN de Argentina. La señal global ha causado impacto en los millones de aficionados, al darse un espacio para informar a sus seguidores sobre este triunfo de los dirigidos por Jorge Fossati.

Como se conoce, el elenco de la 'U' se ha ganado un nombre en el continente por su clasificación a los octavos de final en la Copa Libertadores 2025. Eso, genera que medios como ESPN estén pendientes del rendimiento del conjunto peruano para su próximo choque ante Palmeiras.

Es por ello, que a través de su portal "Sports Center", la señal de ESPN comparte una postal de Jairo Concha para anunciar la victoria de los 'merengues' sobre Sport Boys, y así dejar en claro que llega con un fuerte envión anímico para su choque ante el 'Verdao' en el Estadio Monumental.

"Los cremas llegan al duelo de Libertadores vs Palmeiras con un triunfazo. Universitario le ganó 1-0 a Sport Boys por la fecha 5 y es el único líder del Clausura de Perú. Gol de Jairo Concha", informó ESPN de Argentina a través de sus redes sociales.

Universitario de Deportes fue noticia en ESPN.

Universitario es líder parcial del Torneo Clausura

Tras la victoria de 1-0 sobre Sport Boys, Universitario toma el primer lugar del Torneo Clausura con 13 unidades. Sin embargo, aguarda el choque entre Sporting Cristal vs Melgar, ya que de darse un triunfo de los celestes podría emparejar a los cremas y así compartir el primer lugar al cierre de la quinta jornada.