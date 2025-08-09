- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Universitario vs Sport Boys
- Tabla Acumulada
- Peñarol vs Racing
- Boca Juniors vs Racing
- Diego Churín
- Sporting Cristal
- Motorola
¡Celebra el Monumental! Jairo Concha anotó un golazo para poner en ventaja a Universitario
Jairo Concha marcó un golazo para Universitario ante Sport Boys a los 21 minutos con un remate colocado de larga distancia tras un error en salida del cuadro rosado.
¡Locura en Ayacucho! Gol de Alianza Lima para el 1-0 tras espectacular definición de Ceppelini
El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza, pero el VAR lo anuló - VIDEO
¿Era roja? Martín Távara le metió un codazo a Miguel Trauco, pero solo recibió tarjeta amarilla
¡Era el primero! La espectacular tapada de Viscarra con los pies para evitar el 1-0 de Cristal
¡Espectacular! Miguel Araujo salvó a Sporting Cristal con impresionante bloqueo a Alianza
¡Lo liquidó! Jairo Vélez y su sutil definición para marcar el 2-0 de Universitario - VIDEO
¡De no creer! Alex Valera erró penal con Universitario ante Alianza Universidad - VIDEO
¡Locura en Huánuco! 'Tunche' Rivera y el espectacular gol para el 1-0 de Universitario - VIDEO
Te puede interesar