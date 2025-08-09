0
Universitario vs Sport Boys EN VIVO por GOLPERÚ
Jairo Concha anotó el primero de Universitario ante Sport Boys por el Torneo Clausura. | GOLPERU

¡Celebra el Monumental! Jairo Concha anotó un golazo para poner en ventaja a Universitario

Jairo Concha marcó un golazo para Universitario ante Sport Boys a los 21 minutos con un remate colocado de larga distancia tras un error en salida del cuadro rosado.

Mauricio Ubillus
