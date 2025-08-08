- Hoy:
Corte ratifica condena de 3 años y 6 meses por estafa a Diego Churín, delantero de Universitario
Diego Churín, atacante de Universitario, fue sorprendido esta mañana al confirmarse una pena de 3 años y 6 meses de prisión en caso de estafa. ¿Qué sucedió?
Previo al enfrentamiento ante Sport Boys por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, una inesperada noticia sorprendió en medio de los entrenamientos de Universitario. La Corte de Justicia de Paraguay confirmó la ratificación de la condena de 3 años y 6 meses de prisión por estafa contra del delantero Diego Churín. Te contamos los detalles.
Nuevos cambios en el once de Universitario: las modificaciones de Fossati ante Sport Boys
¿Qué sucedió con Diego Churín?
Entre los años 2017 y 2020, mientras militaba en Cerro Porteño, el actual delantero de Universitario, Diego Churín, fue víctima de una estafa cometida por su contadora, Patricia Raquel Gonzáles Ricardo. La profesional, quien también manejaba las finanzas del exfutbolista Hernán Novick, les enviaba las órdenes de pago de impuestos, haciéndoles creer que eran comprobantes de cancelación.
A través de este modus operandi, Gonzáles Ricardo logró defraudar a ambos jugadores por la suma de 119 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 56 mil soles peruanos.Diego Churín fue víctima de estafa cuando jugaba en Cerro Porteño.
Ante esta situación, los afectados recurrieron a la vía judicial, donde se dictaminó una sentencia de 3 años y 6 meses contra Patricia Gonzáles, quien presentó un recurso de casación para revertir esta sentencia. Finalmente, ahora se conoció la decisión definitiva contra la implicada.
Corte paraguaya dictó sentencia por estafa a Diego Churín
Mediante una resolución, la Corte de Justicia de Paraguay declaró inadmisible la casación promovida por Patricia Gonzáles y confirmó la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión, según informó el medio 'Última Hora'.
"El Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Yolanda Portillo, Héctor Capurro y María Fernanda García– refirió que quedó probada la participación de la contadora en los ilícitos denunciados y fue hecho en reiteradas ocasiones", mencionó el citado medio
De esta forma, la justicia paraguaya y la defensa de los agraviados lograron confirmar que tanto Diego Churín como Hernán Novick fueron víctimas de fraude por parte de Patricia Gonzáles, quien deberá responder por los cargos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación.
