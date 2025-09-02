Conmebol anunció que River Plate será el próximo rival de Universitario

Hace poco Universitario de Deportes fue eliminado de la Copa Libertadores 2025 por un marcador de 4-0 ante Palmeiras, por lo que ahora el plantel dirigido por Jorge Fossati se centra únicamente en salir campeón del Torneo Clausura y de la Liga 1. Sin embargo, en medio de todo ello, los hinchas merengues recibieron una inesperada noticia por parte de la Conmebol debido a que deberán enfrentarse a River Plate por el torneo internacional. ¿Qué pasó?

Resulta que, mediante sus redes sociales, la máxima entidad del fútbol sudamericano anunció los grupos de la Liga Evolución 2025, donde la 'U' participará con sus planteles masculino Sub-13 y femenino Sub-14. En la zona de las mujeres hay rivales de alto calibre, siendo el más complicado el 'Millonario' de Argentina. También están GEN Chile, Ula FC y Cerro Porteño.

De esta forma, Universitario competirá nuevamente a nivel internacional esta temporada y será dentro de pocos días, por lo que sin duda alguna los hinchas más fieles del cuadro crema alentarán a su equipo a la distancia pese a que no se trate del plantel dirigido por Jorge Fossati y que sueña con salir tricampeón de la Liga 1.

Universitario competirá en la Liga Evolución Conmebol.

Este campeonato tiene como finalidad mostrar los mejores valores de las canteras de cada club, y la 'U' buscará dejar en alto el nombre del Perú. Alianza Lima también compite en su modalidad femenina, pero con su categoría Sub-16. Asimismo, es válido mencionar que todos los partidos de Fase de Grupos, semifinales, tercer y cuarto puesto se llevarán a cabo en el Centro de Competiciones Formativas (Parque Guasú Metropolitano), mientras que las finales de cada sección en la cancha Conmebol de la ciudad de Luque.

¿Cuándo empieza la Liga Evolución Conmebol?

Según informó la misma Conmebol mediante su página web oficial, este importante evento se llevará a cabo del 5 al 14 de septiembre en Paraguay. Más de 700 deportistas entre hombres y mujeres buscarán mostrar su talento a todo el continente para poder dar el gran salto a una institución deportiva de renombre, e incluso podrían llegar a Europa.