Gianluigi Donnarumma firmó por institución donde juega un futbolista peruano y ex Alianza Lima

Hace unas semanas se reveló la mala relación que existía entre Luis Enrique y Gianluigi Donnarumma, ya que el director técnico decidió sentar al guardameta pese a que venía siendo pieza clave para el PSG, logrando salir campeón de la UEFA Champions League. Ahora, el portero italiano sorprendió firmando contrato por una institución deportiva en la que juega un futbolista peruano que destacó en Alianza Lima.

El mercado de fichajes sigue abierto en Europa, con varios de los torneos más importantes ya iniciados, y por ello diversos clubes se peleaban la contratación del reconocido arquero, quien estuvo cuatro temporadas en el París Saint-Germain. En esa línea, finalmente se conoció que fue el Manchester City de la Premier League el equipo que consiguió hacerse con sus servicios tras una exitosa transferencia por 30 millones de euros.

De esta forma, Gianluigi Donnarumma tendrá su primera experiencia en Inglaterra luego de haber realizado toda su carrera profesional en Italia (AC Milan) y Francia (PSG). Ahora, en su nuevo elenco, compartirá de cierta forma con Kluiverth Aguilar, lateral peruano que jugó en Alianza Lima y fue la transferencia más cara en la historia del fútbol peruano gracias a sus 2.8 millones de euros.

Kluiverth Aguilar pertenece al Grupo City.

Como muchos recuerdan, en el 2021 en futbolista nacional llamó la atención del Grupo City, que tiene varios clubes en su poder y entre ellos el Manchester City, y fue contratado formalmente. Por ello, nuestro compatriota estará en la misma institución que Donnarumma y en algún momento sus caminos podrían terminar cruzándose, aunque de momento el defensor incaico se encuentra a préstamo en el Lommel SK.

Kluiverth Aguilar se encuentra lesionado

Recientemente se confirmó una terrible noticia para el ex Alianza Lima, debido a que se rompió el tendón de aquiles en la pierna izquierda. De esta forma, Kluiverth Aguilar tendrá por lo menos 9 meses de recuperación y ya fue operado hace aproximadamente un mes. El peruano venía definiendo su futuro de cara a la nueva temporada que ha comenzado en Europa.