Se reveló el fuerte insulto de Renzo Garcés al árbitro Jordi Espinoza en el clásico: "Eres un..."

El informe presentado por Jordi Espinoza tras el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima no solo ha sido contundente con los cremas, sino también con el cuadro blanquiazul. ¿La razón? El árbitro reveló qué Renzo Garcés lo insultó después de ser expulsado de la cancha en los últimos minutos. Conoce las duras palabras que le dijo el jugador 'Íntimo'.

Este lunes se filtró el informe del compromiso disputado en el Estadio Monumental presentado por el réferi FIFA, quien además de señalar a Rodrigo Ureña, dio a conocer que el zaguero central aliancista le soltó estas palabras de grueso calibre antes de dejar el terreno de juego tras recibir su expulsión: "Eres un vendido de mier..., localista de mier...".

"El señor Renzo Garcés, número 6 jugador de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo: 'Eres un vendido de mier…, localista de mier…', para luego retirarse del terreno de juego", se lee en el informe presentado por Espinoza Valles sobre los improperios que le dijo el defensa victoriano.

De acuerdo al informe, Renzo Garcés le dijo vendido de mier… al árbitro Jordi Espinoza. Foto: Composición Líbero

¿Renzo Garcés podría ser sancionado por insultar al árbitro del clásico?

Lo que corresponde ahora es que el futbolista de 29 años vaya a presentar sus descargos a la FPF con el fin de esclarecer el tema. Sin embargo, de acuerdo a anteriores castigos, es casi seguro que termine recibiendo una sanción ejemplar de partidos sin poder jugar por parte de las autoridades competentes.

Así fue la expulsión de Renzo Garcés en el Universitario vs. Alianza Lima

Cuando el reloj marcaban los 94 minutos del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima, José Rivera y Renzo Garcés tienen una disputa por el balón cerca del área. Ambos jugadores caen al suelo, pero en ese instante el defensa blanquiazul le propina una dura patada en la espalda del delantero merengue.

Dicha acción fue motivo para que el VAR llame a Jordi Espinoza a que la vea y, tras revisar detenidamente la jugada, volvió al campo para comunicarle al dorsal 6 aliancista su decisión de mostrarle tarjeta roja por agresión, cosa que causó la indignación del zaguero central.

Video: GOLPERU