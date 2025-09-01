Rodrigo Ureña aparece en contundente informe del árbitro durante el clásico: "Insultó..."

Han pasado dos semanas del empate 1-1 entre Universitario vs. Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano por el Torneo Clausura 2025 y el partido sigue dando que hablar. En esta oportunidad es Rodrigo Ureña quien está en el ojo de la polémica al ser señalado en el informe arbitral del compromiso.

En las últimas horas se filtró el informe redactado por el delegado del partido, donde informaron que el volante chileno, quien no fue convocado al compromiso por lesión, bajó a la zona de vestuarios pese a no tener los permisos de hacerlo durante el encuentro e insultó con palabras de grueso calibre al juez de línea de occidente.

"El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: 'Eres un ca***, hijo de p***'; para luego entrar al camerino", se lee en el documento que fue mostrado por el periodista Gerson Cuba.

Rodrigo Ureña insultó a los árbitros durante el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima y eso fue detallado en informe. Foto: X - Gerson Cuba

Además, en el informe del réferi Jordi Espinoza se detalla como el futbolista de 32 años fue permitido de ingresar a las inmediaciones de la cancha por el personal de seguridad encargado, considerando a ellos como responsables de que se haya dado este percance con el mediocampista defensivo.

"Informar la actitud del jugador de Universitario, Sr. Rodrigo Ureña al ingresar al campo de juego para ir al vestuario faltando minutos para que finalice el partido. Al percatarnos del hecho, se le hizo el llamado de atención al personal de seguridad encargado de la reja de ingreso del palco de dirigentes de la 'U' al campo. Al momento de pasar el Sr. Ureña, se dirige a mi persona supuestamente quejándose por el arbitraje de partido, de ahí se dirige al vestuario a ubicarse en la zona de ingreso y de ahí empieza a proferir insultos al juez de línea Michael Orué. Todo esto se genera por el problema con el personal de seguridad ya mencionado", se señala en otro documento.

¿Rodrigo Ureña podría ser sancionado?

De acuerdo a como ha actuado la Comisión Disciplinaria de la FPF en casos similares, el ente de justicia de la federación podría ver el caso y tomar la decisión de sancionar a Rodrigo Ureña con algunos partidos sin poder jugar en el Torneo Clausura 2025. Casos de suspensiones por insultos han existido y uno de los más recordados fue el de Álex Valera en 2024, por decir palabras de grueso calibre al juez Edwin Ordóñez en 2023 después de un encuentro entre la 'U' y Deportivo Municipal.

Rodrigo Ureña podría recibir un castigo por parte de la FPF tras informe arbitral del clásico. Foto: Universitario de Deportes

Por su parte, castigos por ingresar al campo de juego pese a no poder por no estar convocado o suspendido también ha sucedido el año pasado con el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, en el primer clásico de dicha temporada. En dicha oportunidad, recibió una pena de más partidos sin jugar debido a que estuvo en la zona técnica pese a estar suspendido.