El sincero mensaje de Rodrigo Ureña tras eliminación de Universitario: "Después de muchos años..."
¿Se va? En redes sociales, el volante chileno de Universitario, Rodrigo Ureña dio la sorpresa en la hinchada al compartir un llamativo pronunciamiento tras el duelo ante Palmeiras.
Universitario de Deportes tuvo una digna despedida de la Copa Libertadores 2025 al igualar sin goles ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final del torneo Conmebol. Precisamente, en dicho duelo, los de Jorge Fossati salieron al campo del Allianz Parque con varias novedades en el once, y sin la presencia del volante Rodrigo Ureña.
Rodrigo Ureña se pronunció tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores 2025
Como se recuerda, el futbolista chileno sufrió de un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda tras el duelo de ida frente al 'Alviverde', lo que imposibilitó que pueda ser convocado para este compromiso. Bajo ese contexto, tras su ausencia, el 'Pitbull' rompió su silencio y a través de sus redes sociales lanzó un potente pronunciamiento.
En su cuenta oficial de Instagram, el experimentado jugador decidió destacar el trabajo que tuvieron sus compañeros contra Palmeiras. De la misma manera, resaltó la campaña de la 'U' en el prestigioso certamen internacional donde llegaron hasta los octavos de final, después de muchos años.La publicación de Rodrigo Ureña tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores 2025/Foto: Instagram
"Felicitaciones banda. Orgulloso de este grupo, que después de muchos años puso a la 'U' donde se merece estar, y compitió en el torneo más importante de Sudamérica", fue lo que escribió el volante de Universitario.
Rodrigo Ureña y su presente con Universitario de Deportes
El ex Deportes Tolima de Colombia viene siendo pieza fundamental en el esquema del técnico uruguayo Jorge Fossati. De acuerdo a sus estadísticas, el mediocampista de 32 años registra un total de 26 encuentros oficiales con la camiseta merengue esta temporada. Asimismo, 3 asistencias de gol, y un aproximado de 1954 minutos, que lo vuelven referente en el mediocampo merengue.
Rodrigo Ureña: trayectoria profesional
Estos son los clubes del extranjero que ha defendido el chileno Rodrigo Ureña a lo largo de su trayectoria profesional.
- Unión Española U21
- Universidad de Chile
- Cobresal
- Deportes Temuco
- Palestino
- Antofagasta
- CD América de Colombia
- Deportes Tolima
- Universitario
