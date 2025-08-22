Figura de Palmeiras dio rotundo calificativo al duelo ante Universitario tras empate: "No fue..."

Universitario de Deportes logró un empate sin goles en su visita a Palmeiras de Brasil por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, este resultado no bastó para que el equipo de Jorge Fossati consiga remontar el marcador de 4-0 en el choque de ida.

Murilo Cerqueira calificó el partido ante Universitario en el Allianz Arena

Al término del compromiso, Murilo Cerqueira defensa del cuadro 'Alviverde' habló con la prensa, y una de las preguntas que le realizaron fue sobre por qué no pudieron vencer a los merengues, tal y como sucedió en Lima. Bajo esa premisa, el futbolista indicó que, el equipo no quiso arriesgar, pues evidentemente tenían a su favor una ventaja considerable.

Murilo Cerqueira habló tras igualar sin goles en Brasil

Sumado a eso, el jugador de 28 años calificó como "inteligente" el encuentro que afrontaron contra la 'U' en el Allianz Arena de Sao Paulo. Asimismo, aprovechó para destacar la labor que tuvo el guardameta del elenco brasileño para que la portería se mantenga en cero.

"No creo que hayamos rendido tan bien como deseábamos. Habíamos planeado jugar 15 minutos muy intensos contra ellos y no fue así. Pero como teníamos la ventaja, creo que hicimos un partido inteligente, sin exponernos demasiado, sin darles muchas oportunidades. Gracias a Weverton, que hizo una gran parada y, sin duda, nuestro equipo fue muy consistente e hizo lo que debía para conseguir la clasificación", sostuvo Cerqueira a la prensa internacional.

Es importante mencionar que, con la reciente igualdad en tierras brasileñas, el conjunto estudiantil cortó la racha de victorias que venía sosteniendo Palmeiras en la Copa Libertadores. Ahora, el 'Verdao' tendrá la responsabilidad de luchar para pasar a la siguiente ronda del prestigioso torneo Conmebol en duelos de ida y vuelta contra River Plate de Argentina.

Próximo partido de Palmeiras:

Luego del choque frente a Universitario de Deportes, el elenco comandado por el técnico Abel Ferreira deberá recibir en su casa, el Allianz Arena a Sport Recife por una nueva fecha del Brasileirao 2025. El partido se jugará este lunes 25 de agosto desde las 17:00 horas locales de Perú o las 19:00 horas de Brasil.