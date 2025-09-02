Garcés impacta con rotundo mensaje tras ser acusado de insultar en el clásico: "Los mentirosos..."

Jordi Espinoza, juez principal del último clásico entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 presentó su informe arbitral, y se conoció que señaló a Renzo Garcés y Rodrigo Ureña de haberlo insultado. Bajo esa premisa, luego de unas horas, el zaguero del cuadro íntimo se pronunció. ¿Qué dijo?

Renzo Garcés se pronunció tras presentarse informe del árbitro Jordi Espinoza

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el también defensa de la selección peruana dio la sorpresa al compartir un pronunciamiento bíblico en tono reflexivo.

"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22", escribió el jugador de la escuadra blanquiazul, a través de una historia. Así también, añadió una fotografía suya con la vestimenta de la 'Bicolor'.

El post de Renzo Garcés tras ser acusado de insultar al árbitro del clásico

A su vez, agregó. "La verdad siempre será mejor que la mentira", junto a un emoji en señal de puño. Es preciso recordar que, el zaguero con pasado en la César Vallejo de Trujillo, forma parte de la nómina de la 'Blanquirroja', y podría ser titular en el Perú vs Uruguay en Montevideo por las clasificatorias sudamericanas.

Árbitro Jordi Espinoza acusó a Renzo Garcés de haberlo insultado en el clásico

Luego de presentarse, el informe arbitral post clásico entre Universitario vs Alianza Lima, disputado en el Estadio Monumental de Ate, el juez principal, Jordi Espinoza indicó que recibió un fuerte insulto por parte del defensa nacional, al retirarse del campo de juego.

Universitario y Alianza Lima igualaron sin goles en el clásico del Torneo Clausura 2025/Foto: LÍBERO

"El señor Renzo Garcés, número '6' del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo 'eres un vendido de mie..., localista de mie...', para luego retirarse del terreno de juego", acotó.